大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、元所属選手であるコディ・ベリンジャー外野手（ニューヨーク・ヤンキースFA）の獲得候補として盛んに名が挙がっている。ここまで具体的な動きはないが、実は“マネーゲーム”に利用されているのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ベリンジャーはドジャース時代の2019年にリーグMVPに輝いた実績を持ち、今季も152試合で29本塁打を放っている。仮に獲得となれば、大谷らを擁する強力打線がさらに分厚くなることは濃厚だ。

[sp_ad]

同メディアは「オフシーズンの主導権を握る代理人のスコット・ボラス氏が、今後数週間でいつもの駆け引きを本格化させることになりそうだ。ベリンジャーは彼が代理人を務めるFA選手の一人で、ヤンキースに対する揺さぶりの材料としてドジャースが利用される可能性がある」と指摘。

続けて、「ブリーチャーレポートのジョン・ヘイマン氏は、ドジャースがベリンジャーに興味を示している球団の一つだと報じた一方、その関心はヤンキース、ニューヨーク・メッツ、サンフランシスコ・ジャイアンツといった球団ほど強くはない可能性があるとしている。言い換えれば、ボラス氏がその3球団のいずれかが先に折れるのを待つ間、彼は彼らを揺さぶるための材料として『ドジャース復帰』という話をちらつかせているように見える」と記している。

【関連記事】

【了】