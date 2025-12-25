大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ連覇を成し遂げたが、今オフも積極的な補強に動くようだ。そこで、今オフのトレード市場で最も注目を浴びているデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得に目を向けている可能性が浮上した。米メディア『ニュース・ウィーク』のザック・プレスネル記者が言及した。

スクバルはア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞し球界最高の投手と評される存在だ。その左腕をドジャースが獲得すれば、大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手と並ぶ、前例のない先発ローテーションが完成することになる。

[sp_ad]

一見すると非現実的な話に思えるが、ドジャースは即戦力となる若手投手に加え、将来の中軸候補となる有望株を豊富に抱えており、タイガースが求める量と質を同時に満たせる数少ない球団だ。

実現すれば超大型トレードとなる可能性が高く、プレスネル氏は「ドジャースは多数の有望株をパッケージにしてスクバルを獲得できる。さらに、ドジャースには彼がフリーエージェント（FA）になる前に契約延長を結ぶ資金力もある。理論上は完璧な案だが、現時点では実現可能性は低いだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】