青学・原監督も認める「学生最強」の逸材とは？「箱根駅伝」“花の2区”で区間新の期待高まる！ 元神奈川大学エース・鈴木健吾が解説

こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）とアンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。

毎年1月2日（往路）と1月3日（復路）の2日間にわたって開催される「箱根駅伝」の魅力や見どころ、今大会の注目の選手、直前情報を伝える「箱根駅伝LOCKS!」が今年も開講！

12月15日（月）～18日（木）の放送は“往路”、22日（月）～25日（木）の放送は“復路”と題して全8回に分けてお届けします。今年の「箱根駅伝LOCKS!」は、4年連続で箱根駅伝を走った元神奈川大学のエースで、男子マラソン選手の鈴木健吾さんが登場。この記事では24日、25日の放送内容を紹介します。

◆青学・原監督も認める“学生最強”黒田朝日選手の魅力

24日放送のテーマは、昨日に引き続き「今大会の注目選手」。 鈴木さんが、現在大会2連覇中の王者・青山学院大学のエースとして名前を挙げたのは、4年生の黒田朝日（くろだ・あさひ）選手です。

黒田選手は、往路の最重要区間である「花の2区」を2年連続で走っている実力者。鈴木さんは、その強さの裏付けとして青山学院大学・原晋監督の言葉を引用しました。

「原晋監督が全日本大学駅伝（秩父宮賜杯 第57回 全日本大学駅伝対校選手権大会）で『朝日にかける大作戦』と作戦名に掲げるほどの注目選手です。黒田選手は『学生最強』と言われており、箱根駅伝の2区で複数回『1時間7分切り』を記録した、史上5人目の選手でもあります」と解説。

2026年正月の箱根駅伝 第102回大会においても、2区での区間新記録更新に大きな期待がかかっています。鈴木さんは「他にもたくさん魅力的な選手がいるので、生徒（リスナー）のみんなもぜひチェックしてみてください」と呼びかけました。

◆“クリスマス返上”で徹底！ 1人でも欠けられない「集団生活」の緊張感

最終日となった25日放送のテーマは、大会直前の「準備期間」。いよいよ来週1月2日（金）、3日（土）に開催が迫った「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走」を控え、選手たちがどのようななかで過ごしているのか、その裏側が明かされました。

世間がクリスマスやお正月ムードに包まれるなか、選手たちに休息はありません。鈴木さんは「箱根駅伝を控える選手は、年末年始（をみんなで楽しめる状況で）はあまりありません。選手は寮で集団生活をしているので、1人でも体調を崩してしまうと、風邪をうつしてしまう可能性があります。毎日、緊張感を持って生活しています」と、その過酷な舞台裏を語ります。

自身の現役時代を振り返り、「私自身も体調を崩さないように、なるべく電車に乗るのを控えたり、常にマスクをしたりして体調管理に気を配っていました」と、徹底した自己管理をおこなっていたエピソードを披露。1年間の集大成を出すために、あらゆるリスクを排除して当日に向かっていく選手たちの姿勢を伝えました。

◆お正月はみんなで「箱根駅伝」を観て選手を応援！

2週にわたって箱根駅伝の魅力を届けてきた「箱根駅伝LOCKS!」も、この日の放送をもって一旦、休校となりました。

当初は、初めての“1人しゃべり”に不安もあったという鈴木さん。「楽しい8日間を過ごすことができました。少しでも箱根駅伝を知ってもらえる機会になっていれば、すごく嬉しいです」と、8日間のオンエアを完走した喜びを語りました。

そして、最後は「来週1月2日、3日は箱根駅伝を観て、一緒に選手を応援しましょう！ こもり校長、アンジー教頭、そして生徒のみんな、8日間ありがとうございました！」と、リスナーやパーソナリティへの感謝とともに、箱根路を駆ける後輩たちへの熱いエールで締めくくりました。

「箱根駅伝LOCKS!」を「TOKYO FM ポッドキャスト」で聴く

