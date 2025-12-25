「MIZYUがいるだけで、生きるのが楽しい」新しい学校のリーダーズSUZUKAが贈った最上級の“Arigato！”

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。12月22日（月）の放送では、ちょうど放送日に27回目の誕生日を迎えたMIZYUにメンバーが「Arigato！」を伝えていきました。KANON：本日12月22日は、MIZYU先生のバースデーでございます〜！全員：Omedeto！MIZYU：Arigato〜！SUZUKA：本日、本日、本日、本日！MIZYU：お母さん！ 産んでくれた、お母さん！ 父さん！SUZUKA：父さん、母さん、ありがとう〜。KANON：ということで、ここからはMIZYU先生に向けてみんなでArigatoしていきましょう！MIZYU：はい！ これをどれだけ待ち望んだことか。SUZUKA：ちょっとArigato！ する前に、MIZYUさん、その、27歳？MIZYU：27歳になりました。SUZUKA：27歳の心意気を教えてください。MIZYU：心意気。でも、やっぱ子供のときに思っていた27歳って、今の私の27歳のイメージとは違ったんですよね。なので大人の皆さんも、やっぱ日々の積み重ねで27歳の大人になられてるから、良いな〜って。RIN：27歳って良いな〜って？SUZUKA：27歳、良いな〜がゴールなんですね？MIZYU：人生って自由だし、27歳までにこうなっていなきゃいけないとか、大人ってこういうことだとか、そんなのは自由だと。「27歳である、新しい学校のリーダーズのMIZYUをよろしくね」って感じでございます。あたしの27歳はこんな感じです！SUZUKA：はい、了解しました！ じゃあ、Arigato！ していく？ じゃあ、RINちゃん「私、もう言えるわよ」って顔をしているけど。RIN：すごく抽象的になっちゃうけど、MIZYUから生まれるノリというか、MIZYUから生まれるノリのエネルギーをみんなに分け与えて、広めて、みんなを幸せにしてくれてArigato！MIZYU：本当に？RIN：なんかね、MIZYUから生まれるノリって、すごくMIZYUにしかない独特なものを持っているんだけど、それが本当にハッピーで楽しいテンションで、それにのっかってふざけているSUZUKAとかKANONとかを見ているのがすごい幸せ。KANON：RINちゃん、見てる。SUZUKA：祖母ですか？RIN：見てることが多いんだけど、本当にそれで幸せな気持ちにさせてくれてArigato！MIZYU：良かった、嬉しいです！KANON：「新しい学校はすゝむツアー」を回っているじゃないですか。誰よりも照明について深く知っていて、よく卓の方に行ってくれていたじゃない？ たくさんこだわってくれてArigato！SUZUKA：ほんまに。だってさ、結成当時のライブハウスで転々としていたときに、会場の照明さんに毎回ウザいぐらいの細かい要望を出したやん。そんときに一番会話したの、MIZYUやしさ、それ見てさ「もう私やろうかな、照明」とか。MIZYU：私ね、照明さんに憧れがずっとあって、本当にリーダーズのことを照らしたいし、カメラもそうだけど、リーダーズのライブ写真とかを撮りたいの。本当にいつも照らしてくれてる照明さんには感謝しています。KANON：私たちのオーダーがとにかく多いじゃん？ 4人で行ったらさ、本当に「うるせえよ〜！」ってなるじゃない？ やっぱMIZYUに頼ったらMIZYUが必ずわかってくれて、誰よりもこだわってくれるし「MIZYU任せた！」って気持ちで任せてしまっています。SUZUKA：そうやね。任させてくれてArigato! やね。じゃあ次、SUZUKAの番ですか！ ちょっとありすぎて困るんですけども、じゃあ言いますね。MIZYUちゃん、本当にあなたの存在で、私の心は様々な角度から救われております！KANON：大きいよ。SUZUKA：MIZYUが自分の人生にいるって思うと、生きるのって楽しいかもって思えています。本当に存在してくれてArigato！MIZYU：ありがと〜！ こんなふうに、でっかい言葉で伝えてくれる仲間がいることにも、本当に27年間生きてきた意味があったなって思うし。これからもこの3人と28歳に向かって進んでいきます。SUZUKA：大人の階段を昇るんですね〜！KANON：昇りましょ〜！SUZUKA：もっとラジオっぽいことを言いたかったんやけど、壮大だった。壮大な気持ちでしかMIZYUに対して思っていないから。MIZYU：これからもよろしくお願いします。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info