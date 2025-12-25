パートやアルバイトの時給がアップしたとはいえ、それ以上に物価が上昇しており、生活が厳しいと感じている人は少なくありません。日々の支出に追われるなかで、「金運アップなんて考える余裕がない」と思ってしまうこともありますよね。

それでも、今の状況だからこそ意識したい金運アップの考え方があります。物価高の時代に、どのように行動すれば金運を引き寄せることができるのか、一緒に考えてみましょう。

◆今こそ底値買いを実践しよう

物価が上がっている今、同じ予算でも買える商品が限られ、これまで通りの食生活が送れなくなったという声をよく耳にします。そんなときに意識したいのが「底値買い」です。

底値買いとは、商品が最も安くなるタイミングで購入することを指します。多くのスーパーでは定期的にセールを行っていますが、その中でも一定の周期で、特に安い価格がつくタイミングがあります。このときに購入することで、同じ商品でも大きく支出を抑えることができるのです。

例えば、私がよく利用しているスーパーでは、1カ月から2カ月に一度ほど底値になるタイミングがあり、そのときには同じ商品が半額で購入できることもあります。こうしたタイミングを知っているかどうかで、家計の負担は大きく変わってきますよね。

◆ポイントは必ず貯めるべし！

スーパーをはじめ、多くの店舗ではポイント制度を導入しています。最近では、特定の店舗だけでなく、複数の店舗で共通して貯めたり使えたりするポイントも増えてきました。

多くのポイントは1ポイント＝1円として使えるため、普段よく利用する店舗で、どのポイントが一番貯めやすく、使いやすいのかを考えておくことが大切です。ただ何となく買い物をするのではなく、ポイントを意識するだけでも、実質的な支出を抑えることにつながります。

◆宅配も上手に活用する

食品や日用品は、店舗だけでなくオンラインや宅配サービスでも購入できます。実際に店舗へ行くと、つい予定外のものまで買ってしまうという人は、オンライン購入を活用した方が無駄な出費を防げるかもしれません。

ただし、オンラインや宅配では一定額以上購入しないと手数料がかかる場合が多いのも事実です。手数料を無料にするために不要なものまで買う必要はありませんが、手数料を含めてもお得になる商品がある場合には、上手に利用するとよいでしょう。

◆物価高だからこそ「意識」が金運を左右する

物価高の今は、これまで以上に少しの工夫や労力が支出を抑えるポイントになります。一番もったいないのは、「面倒だから」と今まで通りの生活を続けてしまうことかもしれません。

無駄を省こうと意識すること自体が、お金と向き合う姿勢につながり、金運にも自然と意識が向くようになります。厳しい状況のなかでも、できることから取り入れることで、金運を引き寄せやすい行動につなげていきましょう！

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

