新しい学校のリーダーズ 海外フェス本番30分前に「セトリ変更」の衝撃！ 舞台裏を語る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。12月22日（月）の放送では、メンバー全員が勢ぞろい。ここでは、海外公演「THE MARCHING OF AG! TOUR」のオーストラリア公演の模様を振り返っていきました。SUZUKA：さて、今月は4人でお届けしていきます！ パチパチパチパチ！RIN：先月がMIZYU、SUZUKA。先々月が私RINとKANONのペアで出演だったんですけど、どうだった？SUZUKA：楽しかったよ！MIZYU：これはこれで良いなって！ 後は、自分が出ていないKANONとRINのラジオを聴くのも楽しみになるし。知らないわけじゃん、一緒にいないから。それはそれで楽しいから、また別のペアで来年やってみてもいいな。RIN：確かにね！ 私ね、SUZUKAとMIZYUがやった回の「リーダーズの美学」について話したのあったじゃん？ あれすごい良くて、またちょっと4人でもやりたいかも。SUZUKA：いや、わかるわかる。MIZYU：さて、12月ということで年内最後の授業となりますね！ 今夜はこちらをお届けしましょう。「近況Arigato」!!SUZUKA：最近のね、ライブの「ありがと〜！」の言い方と一緒。MIZYU：ワンマンじゃないときは「Arigato〜！」こんな感じで。KANON：好きよ、それ。MIZYU：Arigatoございます。SUZUKA：絶対、拍手が来るもん。MIZYU：私たちの近況を「Arigato！」を込めて報告していきます。SUZUKA：はい、じゃあKANONさん言って。KANON：最近はですね、「新しい学校はすゝむツアー」の海外公演「THE MARCHING OF AG! TOUR」を回りました！ 台北、シドニー、メルボルンで開催いたしました。MIZYU：やってきました、行ってきました。KANON：私たち、オーストラリアは初だったんですよね。オーストラリアは、シドニーとメルボルンの2都市でワンマンライブをさせていただいたんですけど、盛り上がりがすごくて。MIZYU：初めて感じるエネルギーでした。KANON：新しい種類だったよね、オーストラリアの楽しさ。SUZUKA：好き！オーストラリアに１週間滞在したんよな。で、初めの公演から最後の公演にかけて、メルボルンが一番最後やったんですけど、どんどんチケットが売れたんよな。それが、けっこう嬉しかったよね。KANON：そのキッカケになったのが、オーストラリアのフェス「Meredith Music Festival」でございます！ Arigato！

— MIZYU（新しい学校のリーダーズ a.k.a ATARASHII GAKKO!） (@mizyuzyun) December 10, 2025SUZUKA：このフェスが、日本でいうフジロックみたいな感じで。ほんとにSNSもなしで、ホームページだけでやっているフェスらしく、歴史の長いフェスティバル。もうお客さんが仮装しているっていうか、セキュリティのスタッフの人も猫耳をつけていたりして。それでお客さんは、そこらへんで拾ってきた木の棒にライトみたいな電飾をつけて、その棒を持って「ウー！ ウー！」って盛り上がっていたりとか。KANON：ほんとに音楽を、体の内側から楽しんでいるっていう感じがしたね！あとは、そのフェスで本番の30分前くらいに私たちのセトリを急に変えたんですね。MIZYU：１時間は切っていたよね。SUZUKAがちょっと見に行ったんだよね、会場のお客さんの様子をね。SUZUKA：そうそう！ 当初は「Pineapple Kryptonite -Yohji Igarashi Remix-」とかが入っていないセットリストやったんですけど、パっと見に行ったアンダーワールドとか、ごつごつの四つ打ちが流れてめっちゃ湧いているから、「これ『Pineapple Kryptonite -Yohji Igarashi Remix-』を学ランでやったほうがええんちゃうか」って思って、セトリを見直したときに、「こんなセトリもったいない！」ってなって、日本のチームのみんなで来ていたんでね、すぐに対応してくれて。MIZYU：めっちゃ頑張ってくれたよね。誰も「できない」って言わなかったチーム、ほんとにArigato！「ギリギリの戦いです！」ってみんな言っていました。KANON：「Pineapple Kryptonite -Yohji Igarashi Remix-」で使っているおっきな旗があるんですけど、旗をまず持ってきていなかったので。MIZYU：旗は持ってきてた。SUZUKA：旗は持ってきていたけど、棒がなかったので木の棒を急遽調達して。MIZYU：裏側にある、そこら辺の木の棒ね。KANON：そこら辺の木の棒で、四角形だから手が痛かったんだけど、そこもスタッフさんがガムテープでグルグル巻いてくれて。SUZUKA：ちゃんと「Meredith Music Festival」に合っていたよね！ みんなが木を持っていたり、ヒッピーというか、そういう開放的なお客さんたちだったから。その効果もあって、メルボルンでのチケットもバーって売れて、「え〜！」ってなってめっちゃ嬉しかったよな。MIZYU：嬉しかった！すごい出会いがあるオーストラリアの旅でした。SUZUKA：また行けるように頑張ろう。Arigato！全員：Arigato！

