ロサンゼルス・ドジャースは後払い契約を駆使して圧倒的な戦力を補強し、ワールドシリーズ連覇を成し遂げている。ドジャースの手法には批判も起こっており、このメジャーリーグにおける資金格差が、いよいよ無視できないレベルに達しているようだ。スペイン紙『マルカ』のサム記者が言及した。

ドジャースの今季の総年俸は4億1700万ドル（約653.4億円）超に達し、その結果、贅沢税だけで1億6900万ドル（約264.8億円）以上を支払うことになった。この額は、リーグ2位の支出だったメッツの贅沢税のほぼ2倍に相当し、他球団を大きく引き離している。

ドジャースの支出が急増した背景には、超大型契約の連続がある。特に、2024年に結ばれた大谷翔平選手の10年7億ドル（約1097億円）の超大型契約が基準を押し上げた。

この不均衡は広範囲に影響を及ぼしており、ドジャースのワールドシリーズ連覇は、財政的優位性が競争優位性をいかに強化し得るかを浮き彫りにした。

不満の声があがるドジャースの後払い契約について、サム氏は「下位のチームは持続的な成功への道筋が限られており、エリート選手の保持よりも育成サイクルに依存せざるを得ない場合が多い。現行の労使協定が2026年の期限を迎える中、給与総額の格差が核心的な争点となることが予想される」と言及した。

