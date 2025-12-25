来年3月に開催される第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。球界トップクラスの選手が集まるが、そのタイミングなどが影響し、最初で最後の出場となる選手もいる。そこで今回は、キャリアで1度だけ国際大会に出場した大物選手を紹介する。（国際試合はWBC、プレミア12限定）［1/6ページ］

中村剛也（2015年プレミア12）

[caption id="attachment_243538" align="aligncenter" width="530"] 中村剛也（2015年プレミア12）（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2001年ドラフト2巡目

大会成績：6試合、20打数3安打（打率.150）、0本塁打、0打点

幾度となく本塁打王に輝いた中村剛也だが、国際試合の経験は1度だけしかない。

中村は大阪桐蔭高から西武ライオンズ（現：埼玉西武）に入団。プロ4年目の2005年に80試合に出場し22本塁打を放ち、持ち味の長打力を開花させた。

その後は成績が伸び悩むも、2008年に大ブレイク。143試合に出場し、自身初の規定打席に到達。打率244、46本塁打、101打点の好成績で本塁打王に輝いた。

しかし、2009年のWBC日本代表には選出されず。村田修一や小笠原道大が選ばれていただけに、ポジションの影響から代表入りとならなかった可能性がある。

2013年のWBCは怪我のため出場できなかったものの、2015年のプレミア12で代表入り。4番を任される試合が多かったが、6試合の出場で20打数3安打と結果を出せなかった。

本塁打王は2015年を最後に遠ざかるも、アーチを量産し続けた中村は、プロ通算481本塁打。来季は通算500本塁打達成も十分に考えられるだろう。

小松聖（2009年WBC）

・投打：右投右打

・経歴：勿来工 - 国士舘大 - JR九州

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト希望枠

大会成績：1登板、防御率0.00

2008年に大躍進を見せた小松聖。WBCでのピッチングも見事だったが、レギュラーシーズンでの復活を果たせなかった。

JR九州から2006年大学生・社会人ドラフト希望枠でオリックス・バファローズに入団し、プロ2年目に飛躍。

同年は36試合の登板で15勝3敗、防御率2.51の成績を残して新人王を獲得し、チームの2位躍進に大きく貢献した。

2009年の第2回WBCで日本代表入りを果たすと、第2ラウンドの韓国戦、3回途中からマウンドに上がると、2回1/3を投げ5奪三振、無失点と韓国の流れを止める好投を披露。

国際試合でも自らの真価を見せた小松だが、一転してシーズンは大苦戦。同年は17試合に登板し、1勝9敗、防御率7.09とまさかの成績に終わった。

2010年には5勝を挙げたが、翌年以降も再び低迷。先発、リリーフと役割を与えられる中で、存在感を発揮することが出来なかった。

その後も、2桁勝利を挙げた2008年のような投球を取り戻すことが出来ず。最終的にはプロ通算25勝にとどまり、2016年をもって現役から退いた。

森福允彦（2013年WBC）

[caption id="attachment_243535" align="aligncenter" width="530"] 森福允彦（2013年WBC）（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：豊川高 - シダックス

・ドラフト：2006年大学生・社会人ドラフト4巡目

大会成績：2登板、防御率9.00

福岡ソフトバンクホークスで一時代を築き上げた森福允彦は、2013年のWBCに出場した経緯がある。

2006年ドラフト4巡目指名を受けソフトバンクに入団。2010年に36試合に登板し頭角を現すと、2011年にはチーム最多の60試合に登板するなど、フル回転。

翌2012年にはキャリアハイとなる65試合に登板すると、24ホールド、防御率1.39の成績を残した。

2013年にはWBCのメンバーとして国際試合を経験。2試合に登板したが、大会期間中に左肩を痛め、フル回転とはならなかった。

それでも、同年のシーズンでは50試合以上に登板。その後も多くの登板機会を得ていたが、徐々にワンポイントでの起用が増加。

2016年オフ、環境の変化を求めてFA権を行使し、読売ジャイアンツに移籍した。移籍初年度は30試合に登板したものの、翌年以降は登板機会が減少。

わずか7試合の登板にとどまった2019年のオフに現役引退を表明。最後はやや寂しい成績でユニフォームを脱いだ。

鳥谷敬（2013年WBC）

[caption id="attachment_243533" align="aligncenter" width="530"] 鳥谷敬（2013年WBC）（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：聖望学園高 - 早稲田大

・ドラフト：2003年ドラフト自由枠

大会成績：7試合、15打数4安打（打率.267）、1本塁打、2打点

阪神タイガースのショートを長年守り続けた鳥谷敬。2013年のWBCで見せたまさかの盗塁は、今後も同大会を象徴する場面として語り継がれるだろう。

2003年ドラフト自由枠で阪神に入団した鳥谷は、プロ2年目に全試合出場。藤本敦士からレギュラーの座を奪い取り、以降も全試合出場を継続した。

安定したパフォーマンスを見せ続け、2013年のWBCで日本代表に選出。チャイニーズタイペイ戦では、9回1点ビハインドの2アウトから2盗を成功。チャンスを演出し、日本の逆転勝利に繋がる活躍を見せた。

失敗すればゲームセットという状況で、大きな話題を集めた鳥谷。同大会では7試合に出場し、攻守に渡って日本代表を牽引した。

その後も不動の遊撃手として阪神を支え続けたが、2018年に連続試合出場記録が途切れると、2019年はこれまでの自己最小となる74試合の出場にとどまった。

同年オフに阪神を退団。千葉ロッテマリーンズで2年間プレーし、2021年限りでユニフォームを脱いだ。

能見篤史（2013年WBC）

[caption id="attachment_243534" align="aligncenter" width="530"] 能見篤史（2013年WBC）（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：鳥取城北高 - 大阪ガス

・ドラフト：2004年ドラフト自由枠

大会成績：3登板、防御率5.79

阪神タイガースのエースとして活躍した能見篤史は、WBCで悔しい経験をした選手だ。

鳥取城北高を卒業後、社会人野球の大阪ガスを経て、2004年ドラフト自由枠で阪神に入団。一軍で登板機会を獲得するも、勝ち星を伸ばせないシーズンが続いた。

それでも、2009年に自身初の規定投球回に到達し、自己最高の13勝をマーク。翌年以降は防御率2点台をキープする安定した投球を披露し、エースとして地位を築いた。

2013年には日本代表に選出されWBCに出場。しかし、準決勝のプエルトリコ戦で追加点となる手痛いホームランを浴び、結果的に3連覇の夢がついえた。

迎えた同年のシーズンは11勝7敗で、3年連続の2桁勝利を記録。ランディ・メッセンジャーとともに先発陣を引っ張った。

2018年からはリリーフ投手として45試合に登板し16ホールドを記録。2021年からはオリックス・バファローズでプレーし、2022年限りで現役生活に別れを告げた。

田中広輔（2017年WBC）

[caption id="attachment_243537" align="aligncenter" width="530"] 田中広輔（2017年WBC）（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：東海大相模高 - 東海大 - JR東日本

・ドラフト：2013年ドラフト3位

大会成績：3試合、3打数2安打（打率.250）、0本塁打、0打点

広島東洋カープの3連覇を支えた田中広輔も、1度だけ国際試合の経験がある。

JR東日本から2013年ドラフト3位で広島に入団し、チームが優勝した2016年に全試合出場。打率.265、13本塁打のバッティングと、28盗塁を記録した走力を武器に躍動した。

2017年のWBCでは当初メンバーに選出されなかったものの、中島卓也、今宮健太の故障離脱により追加招集。

スタメンでの出場も飾り、日本代表は準決勝まで勝ちあがるも、最後はアメリカに敗れた。大会通算で打率.250（8打数2安打）、2盗塁、2得点を記録した。

同年のシーズンでは、キャリアハイの打率.290をマークした田中。盗塁王、最高出塁率のタイトルを獲得する好パフォーマンスを見せた。

2018年も変わらぬ活躍を見せていたが、2019年以降は苦しいシーズンが続き、出場機会が減少。

15試合の一軍出場にとどまった今季限りで広島を退団。12月23日時点では所属先が決まっておらず、今後の去就に注目が集まる。

