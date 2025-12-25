大谷翔平 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスは日本時間22日、ポスティングでメジャー移籍を目指していた村上宗隆内野手（東京ヤクルトスワローズ）の獲得を発表した。条件は2年3400万ドルとなっているが、米メディア『ドジャースウェイ』は同契約終了後、ロサンゼルス・ドジャースが獲得に動く可能性を指摘した。

ドジャースは大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と日本人選手を3名抱えていることもあり、今オフは日本人選手の移籍先として盛んに名前が挙げられた。村上の獲得噂も出ていたが、結局は具体的な動きはなかった。

ただ、同メディアは「村上がホワイトソックスと契約したことは、将来的にドジャース移籍につながる可能性がある」としつつ、「低迷するチームでプレーすることで、村上は転換期を比較的落ち着いた環境で迎えることができる。文化の違いや競争レベルの上昇に順応しつつ、過度な注目や期待を背負うことなくメジャーに適応できるだろう」と指摘。

続けて「もし成功を収めれば、村上はわずか28歳で再びフリーエージェント（FA）となり、超大型契約を手にするチャンスを得ることになる。そこで動けるのがドジャースだ。村上は山本と親しい友人関係にあり、彼が重要なリクルーター役を果たす可能性がある。また、FAになる頃にはマックス・マンシー内野手、フレディ・フリーマン内野手の契約がいずれも終了している点も見逃せない」と主張している。

