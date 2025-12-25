徳島ヴォルティスは25日、ラ・リーガ（スペイン1部）所属のレアル・ソシエダとの育成業務提携について、同期間を2027年6月30日まで延長したことを発表した。

今回の発表によると、2022年12月にレアル・ソシエダと締結した育成業務提携について、新たに2027年6月30日まで期間を延長したとのことだ。また、徳島ヴォルティスは「これまでの提携期間において築き上げてきた基盤をもとに、相互の育成および強化の分野において、さらなる発展を目指してまいります」とクラブ公式サイトにて伝えている。

詳細は以下の通り。

▼レアル・ソシエダについて

1909年創設。人口約71万人のギプスコア県サン・セバスティアンを本拠地とする、スペインの伝統あるクラブです。これまでにプリメーラ・ディビシオンを2度制覇しており、育成面においても高い評価を受けています。現在トップチームでは、カンテラ（育成組織）出身の選手がチーム全体の半数以上を占めており、これはスペイン ラ・リーガにおいてトップクラスの数字です。また、世界各国の代表クラスの選手を数多く輩出しています。

▼目的

1.若手選手の育成プログラムの強化（アカデミー選手の現地への個人留学、アカデミーチームの遠征 等）

2.指導者の能力向上（留学、視察、定期ミーティングを通じた育成哲学・ノウハウ・コーチングスキルの共有）

3.育成メソッドの体系化および持続的な発展・拡大への取り組み

▼提携期間

2026年1月1日 ～ 2027年6月30日