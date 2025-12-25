東京ヴェルディは25日、DF井上竜太、MF齋藤功佑、MF福田湧矢、MF平川怜の4選手と契約更新したことを発表した。

現在25歳の井上は、立正大学から2023シーズンにツエーゲン金沢に加入。2025シーズンはJ2のブラウブリッツ秋田で開幕を迎えたが、この夏に東京Vにステップアップを果たした。J1の舞台では1試合の出場に留まったが、今後の飛躍に期待がかかる。

齋藤は1997年6月16日生まれの現在28歳。横浜FCの下部組織出身で2022年まで同クラブで活躍。2023年から東京Vに活躍の場を移すと、3シーズン続けて、中盤の主力選手としてリーグ戦30試合以上に出場。2025明治安田J1リーグでは37試合の出場で1ゴールをマークしている。

現在26歳の福田は、プロキャリアをガンバ大阪でスタートし、今季から東京Vに加入。2025シーズンはJ1リーグの29試合に出場した。

平川はFC東京の下部組織出身。鹿児島ユナイテッドFC、松本山雅FCへのレンタル移籍を経て、ロアッソ熊本に加入し、2023シーズンにはJ2ベストイレブンに輝いた。2024シーズンはジュビロ磐田で過ごし、今季から東京Vに加入。2025シーズンはJ1リーグの34試合に出場している。