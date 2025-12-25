今日の運勢は？ ★12月26日（金）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月26日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月26日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？好きなこと、やりたいことに、思う存分没頭できる日です。熱中していることに集中して取り組めます。過集中にならないように気をつけて。未来でも過去でもなく、今に焦点をあわせ、今日やるべきことに取り組んで下さい。良い成果があらわれてくるはずです。興味のあることに関して、あなたの理解が深まっていきます。今まで謎だったことが、点と点が繋がるように、鮮明に理解できるようです。あなたが意識を向けていたことに関して、なにか突破口や次に何をすれば良いか自ずと分かってきます。誰かのせいにせず、自分で今出来ることは何か考えてみて。必ず道は開けます。好きな人との距離が縮まりやすい日です。何かキッカケがあれば、尻込みせず飛び乗ってみましょう。また、今日は自分を表現するのにも向いている日。オシャレをしたり、料理をしたり絵を描いたり、創造的なことに適している日でもあります。あなたが表現したいものを形にしてみて。色んな人との繋がりを得ていくような日。通信、発信など、SNS運用も上がっています。あなたの考えや好きなものを発信したり、友達や同僚に話してみましょう。応援されたい人は、あなたが先に、誰かや何かを応援してみて。それがいずれあなたに返ってきます。関係性の近い人を、さらに理解できるようになる日です。パートナー運が上がっている日なので、公私関係なく、パートナー関係にある人と、自然と心の距離が縮まるかも。また、何か頑張ってきた人にとっては、1段階上のことに挑戦できるチャンスが来ることもあります。前向きに検討してみてください。学びの日。好きなこと、興味のあること、今勉強していることなど、積極的に取り組んでいくと良いでしょう。新しいことを学んでゆくのにも良い日です。会話も弾みやすく、共通の趣味をもつ友人ができたり、新しいことに興味を持ちやすい日でもあります。面白いと思ったものは、自分で積極的に調べてみましょう。責任感が試されるような運勢です。逆に言えば見せ場であるようなチャンスの運勢ですが、あなたの自力や対応力が求められる日です。あなたの実力を遺憾なく発揮して下さい。今日頑張れば、周りは更にあなたを認めるでしょう。金運が良好な日です。要らないものの整理をしてみましょう。譲れるものや売れるものが出てきそうです。また、交友範囲にもよりますが、ちょっとした差し入れをもらったり、何かご馳走になる機会に恵まれるかも。ありがたく頂戴しましょう。なんとなくぼーっとする時間が多くなりそうです。あんまりギアを上げられる日ではないので、やるべきことを絞って、それを済ませたら自由な時間を過ごせるよう工夫してみましょう。また、あなたのマイペースさを環境が受け入れてくれるのなら、あなたらしく頑張ってみましょう。すぐに悪い方向に考えやすい日です。あなたのネガティブな一面が少し活発になりそう。今日は、あなた自身の思い込みに気付いてみましょう。ネガティブが暴れ出す時は、大抵自分にとって都合の悪い思い込みが関係しています。何かに囚われたら、書き出してみましょう。今日は財布の中を整理してみましょう。レシートやカード、お金を全て出して、財布の中を綺麗にしてみて下さい。不要なものはちゃんと捨てて、カードもなるべく必要なものだけを収納しましょう。お金の流れをよくしたい場合は、少額でも寄付をしたり、誰かにお金を使ってみましょう。口論になりやすい運勢です。あなたの中の常識や普通の感覚が、全て一般的だと思わないように気を付けましょう。あなたの大切にしているものと、他人が大切にしているものがぶつかりそうな予感。優劣をつける必要も、交わらせる必要もありません。相手を変えさせようとして行動しないよう、注意して下さい。成功を収めるには、行動しかありません。小さな成功体験は、やがて肯定感に繋がります。普段の行動を、少し意識するだけで、あなたは日々重ねている成功の数に気が付くでしょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。