大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、遊撃レギュラーを務めるムーキー・ベッツ内野手がゴールドグラブ賞の最終候補に入った。一方、打撃はらしくない数字にとどまったが、球団側は来季の復調を楽観視しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今季のベッツは150試合、打率.258、20本塁打、82打点といった成績にとどまっており、打率についてはメジャーデビューした2014年以降でワーストの数字だった。

[sp_ad]

同メディアは「開幕直前に奇妙な胃腸炎にかかり、少なくとも約9キロ体重が減った。もともとスリムで引き締まった体型だった彼にとって、大幅な減量は明らかに体力の低下を招いた。10月に33歳になった彼は、選手としても年齢を重ねている。遊撃を毎日守ることは誰にとっても、特に30歳を過ぎた選手にとっては決して楽なものではない」と不振の背景を指摘。

続けて、「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は、チームはそれほど心配していないと認めた」としつつ、「ドジャースは例年オフに行う打撃調整が遊撃の特訓に置き換わったこと、開幕直前に胃腸炎にかかったこと、この2点が原因の1年限りの低迷だと見ている。今季のベッツに何が起きたのか、その責任を完全に切り分けるのは難しい。ただ、今オフは通常通り過ごすことで、打撃面での改善につながることを期待している」という同記者の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】