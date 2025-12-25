千葉ロッテマリーンズは25日、横山陸人投手がロッテの選手会長に就任することを発表した。

横山は、2019年ドラフト4位で専大松戸高から入団。サイドハンドから150キロを超えるストレートを投じる救援右腕だ。

プロ4年目の2023年には、38試合登板で2勝3敗8ホールド1セーブ、防御率5.26をマーク。翌2024年は43試合登板で3勝1敗18ホールド3セーブ、防御率1.71と飛躍し、勝ちパターンの一角へと成長した。

迎えた今季はキャリアハイの50試合に登板。序盤戦は打ち込まれるシーンも散見されたが徐々に調子を上げ、シーズン終盤にはクローザーに定着。最終的に2勝4敗20ホールド12セーブ、防御率2.08の成績を残した。

今オフには背番号「60」を、今季ロッテで現役引退した美馬学が身にまとっていた「15」に変更することを発表。来季以降のさらなる活躍が期待される。

選手会長就任にあたっての選手コメントは以下の通り。

「正直、自分が選手会長をやらせていただけるような日が来るなんて思ってもいなかったです。任せていただくことになり自分でも、とても嬉しく思います。選手会長ということで、マリーンズ選手の代表のような立場になるので、それに恥じないような行動、発言が出来る人間になりたいと思います。ただ、現状はまだまだ未熟な部分が多いので、そういったところはこれまで選手会長として色々とご尽力された中村奨吾さんや色々な先輩方のアドバイスいただきサポートしていただき、よりよい環境を実現し、いいチームにしていければと思います。個人としても背番号も新しく変わり、こうして選手会長に就任をして迎える新シーズンになりますので、チームを引っ張れるような活躍が出来ればと思います。頑張ります」

【関連記事】

【了】