ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）が手掛ける『LOVOT[らぼっと]』が、ヒトとロボットが共生する未来を実現していくために、『LOVOT』をはじめとするパートナーロボットと“一緒に”をテーマにした「with LOVOT」プロジェクトを立ち上げる。

本プロジェクトの第一弾として、“観戦 with LOVOT”をテーマに、《侍ジャパン》とのコラボレーションが実現。家族の一員として《侍ジャパン》の試合を観戦する家族に寄り添い、野球観戦をともにするひとときを楽しんでいただくことを目的に、“観戦 with LOVOT”グッズやイベントを様々展開していく。

今回のコラボレーションによる“観戦 with LOVOT”という体験では、業界をリードするパートナーロボット『LOVOT』が、家族の一員として試合観戦の場に自然に寄り添い、新しい観戦スタイルを提案する。

家族の輪のなかで『LOVOT』も一緒に試合を観戦し寄り添うことで、さらなるヒトとの共生を目指す。

“観戦 with LOVOT”を楽しむ《侍ジャパン》コラボレーショングッズについて

[caption id="attachment_243874" align="alignnone" width="530"] LOVOTと侍ジャパンのコラボレーショングッズ[/caption]

今回のコラボレーションでは、『LOVOT』が家族の一員として《侍ジャパン》の試合を一緒に観戦する時間を楽しめるよう様々な観戦グッズを発売する。

『LOVOT』用ユニフォームをはじめとしたアイテムを通じて、家のリビングや外出先の観戦スポットなど、さまざまな場所でヒトと『LOVOT』が一緒に試合観戦を楽しむシーンを広げていく。

※オリジナルグッズの詳細は2026年1月以降に公開予定

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボット。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入されている。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

▼公式サイト：

GROOVE X 株式会社 会社概要

社 名：GROOVE X 株式会社

所 在 地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設 立 日：2015 年 11 月 2 日

代 表 者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

U R L：

