横浜F・マリノスに所属するMF井上健太が、清水エスパルスに完全移籍することが決定した。25日、両クラブが発表している。

現在27歳の井上は立正大学淞南高校、福岡大学を経て、2021年に大分トリニータに加入し、2023年から横浜FMでプレーしている。2025シーズンは2025明治安田J1リーグで28試合、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合、AFCチャンピオンズリーグエリートで5試合に出場した。

移籍が決定した井上は横浜FMのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「横浜F・マリノスを離れることになりました。在籍した3年間、このクラブに関わるすべての方々に感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。大好きだったクラブでプレーをできたこと。最高のチームメイト、スタッフと一緒に働けたこと。マリノスファミリーを感じることができた本当に幸せな時間でした。また、様々な経験をして、多くのことを学ぶことができました」

「特に今年は苦しいシーズンでしたが、多くの新しいことを学ぶことができたシーズンでもありました。本当に苦しい時こそ、誰がこのクラブのために共に戦ってくれているのかが分かる。誰がこのクラブに本気ですべてを捧げているかを。受け入れ難いこともありましたが、そんなことをも凌駕する真のマリノスファミリーに出会えたこと、僕の心にあった葛藤、苦悩を強烈なエネルギーに変えてくれました」

「感謝してもしきれませんし、もうこんな思いをさせてもらえることはないと思います。そんな方々に結果で返せなかった悔しい気持ちをこの先も決して忘れずにいたいと思います。これまでも積み重ねて、しんどい道を選択して人生を豊かにしてきました。ここで学んだことを活かして次に進みます」

そして、加入する清水のクラブ公式サイトでは「横浜F・マリノスから来ました、井上健太です。清水エスパルスで成功を勝ち取りたいです。ハングリーです。自分のすべてを出します。よろしくお願いします」とコメントしている。

また、清水の反町康治GM（ゼネラルマネージャー）も以下のようにコメントをしている。

「エスパルスファミリーの皆様、この度、横浜F・マリノスより井上健太選手が加入することが決まりました。活動量の豊富さに加え、シャープな動きで左右のMF を主戦場として攻守に渡り活躍出来る選手です。特にスピードに乗ったサイドからの仕掛けと精度の高いクロスは得点機会を多く創出し、守備時のハードワークとスピード感溢れるプレッシャーは相手にとって脅威になるでしょう。ファン、サポーターの皆様も温かく迎えていただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします。井上選手、ようこそ清水エスパルスへ、そして共に闘いましょう！！」