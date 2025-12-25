元プロ野球選手で野球解説者の柴田勲氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で3日に公開された動画に出演。巨人の注目選手として、坂本勇人の名前を挙げた。

坂本勇人

坂本勇人と阿部監督の心中を推察

スタッフから「いま最も気になる巨人の選手は?」と聞かれ、柴田氏は「やっぱり坂本だな」と即答。「日本でいま一番成績を残している選手がああいう状態じゃないですか。坂本も苦しかったと思うけど、それを外す阿部も苦しかったと思うんだよ」と坂本と阿部慎之助監督の心中を推察しつつ、「だから、もうちょっと頑張ってほしい」とエールを送った。

また、柴田氏は「それとやっぱりケガ人が出ないことだね」と続け、「監督が一番苦しいのはケガ人が出ることと、1番と4番が決まらないこと。来年は特に岡本がいなくなるので、どうなることかなと。これはほかのチームも一緒だけど、やっぱり巨人は苦しいと思います」と課題を提示していた。