徳島ヴォルティスは25日、観客の行為に関する処分について発表した。

発表によると、2025明治安田J2リーグ戦において、観客1名が入場禁止期間に入場するという禁止行為を行なった事実を確認したという。

このため、Jリーグで定める統一基準に照らし合せて、違反者に対して徳島ヴォルティスが出場するすべての公式戦への無期限の入場禁止（リーグ戦、カップ戦、天皇杯、下部組織公式戦等を含む）処分を下したことを明らかにした。