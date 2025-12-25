「早い段階から岡本和真を」争奪戦でパイレーツがリードか！？　大球団に…

岡本和真 最新情報

読売ジャイアンツに所属する29歳の岡本和真内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。複数の移籍先候補が挙がる中、ピッツバーグ・パイレーツが最も積極的に獲得へ動いているようだ。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

パイレーツは今オフ、タンパベイ・レイズからトレードでブランドン・ロウ内野手を獲得し、ボストン・レッドソックスからはトップ100プロスペクトのジョスティンソン・ガルシア外野手を加えた。

さらにフリーエージェント（FA）市場では、ライアン・オハーン内野手を入手している。

着実に補強を続けており、次なるターゲットとして岡本の獲得を計画しているようだ。

ただし、岡本にはパイレーツの他に、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、レッドソックス、シカゴ・カブス、ロサンゼルス・エンゼルス、トロント・ブルージェイズの5球団も関心を示している。

パイレーツのような小規模球団から見れば、レッドソックス、カブス、エンゼルス、ブルージェイズといった大市場の球団と競合するのは不利だ。

しかし、同メディアは「逆に優位に立てる点もある」とし、

「FA市場にはアレックス・ブレグマンやボー・ビシェットといった高額契約が見込まれる内野手が存在し、まず各球団は彼らの獲得に全力を注ぐ可能性が高い。

大きい球団ほどブレグマンやビシェットを優先し、その後に岡本へ向かうと考えられる。

一方、パイレーツはそうした選手を狙っておらず、早い段階から岡本を最優先ターゲットとして動ける点が強みだ。

実際、そのように行動している。

エンゼルスについては、西海岸の球団であり、オーナーのアルテ・モレノが資金を投じるタイプで、昨季は年俸総額が約2億ドルに達した点で、パイレーツより有利な側面がある。

とはいえモレノは、村上宗隆獲得にはゴーサインを出しておらず、岡本の場合もそうなるかもしれない」と伝えている。

