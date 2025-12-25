カブ＆ピースは、2025年12月22日にカブアンド種類株式第2期の株式の割当てが完了したことを発表した。

株主数ランキング

第2期株式の割当てにより、カブ＆ピースの株主数は823,947人となり、日本企業の中で第8位にランクインした。株主数上位にランクインする各社の株主数が増加する中において、第1期株主誕生時から株主数を着実に伸ばし、株主数ランキングで1ランクアップとなった。

株主の保有株数と割合

保有株数の分布は、50株以下を保有する株主が35.5%となり、初期利用者のようなライトユーザー層が幅広く参加していることがわかったという。また、3,001株以上を保有する株主は合計で6.3％となり、第1期の3.7％から上昇。サービスの継続利用によって、比較的多くの株式を保有する株主が増加していることが読み取れるという。

保有株数ランキング

最多の保有株数は347,257株となり、上位10名の合計保有株数は1,932,527株となった。

株主の平均保有株式数

第1期における株主あたりの平均保有株式数は607株だったが、第2期では762株となり、平均保有株式数が増加した。単に株主数が増えただけでなく、サービス利用および株引換への参加を継続するユーザーが増え、株主一人ひとりの関与が着実に深まっていることを示しているという。