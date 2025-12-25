大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手を獲得したが、まだ補強は終わらないと予想されている。特に注目されているのが、かつてドジャースでもプレーしたニューヨーク・ヤンキースのコディ・ベリンジャー外野手だ。米メディア『トータル・プロ・スポーツ』のパランジョイ・ゴスワミ記者が言及した。

ベリンジャーは1年前、故障や不振への懸念からシカゴ・カブスを離れたが、ヤンキースでは打率.272、本塁打29、打点98、OPS＋125と完全復活を印象づけた。外野全ポジションと一塁を守れる守備力に加え、走塁面でも盗塁13を記録するなど、総合力の高さを改めて証明した。

ドジャースにとってベリンジャーは特別な存在だ。2013年にドラフト指名し、2017年に新人王、2019年にはMVPを獲得し、2020年にはワールドシリーズ制覇にも貢献。しかし、その後の2年間は成績を落とし、2022年にチームを離れていた。

ベリンジャーにはヤンキースとの再契約や、ニューヨーク・メッツも興味を示しており、ドジャースがカイル・タッカー外野手を獲得できなければ有力な選択肢となる。もしドジャース加入となれば、大谷翔平選手らと脅威の打線を築くだろう。

動向に注目の集まるベリンジャーについてゴスワミ氏は「ドジャースはヤンキースとメッツと並び、獲得の筆頭候補の1つだ。ヤンキースはベリンジャーの再獲得に意欲的だが、彼の要求額を支払う意思はそれほど強くないようだ。一方、ドジャースは左打者で強打の外野手を求めている」と言及した。

