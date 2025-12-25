「賭けない判断は正しかった」村上宗隆逃して負け惜しみ？　酷評を覆せる…

村上宗隆 最新情報

東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された25歳の村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、シカゴ・ホワイトソックスと2年契約を結んだ。この一報を受け、当初移籍先候補に挙がっていたシアトル・マリナーズが獲得を逃したのは不幸中の幸いだと、米国のマリナーズ専門メディア『ソド・モジョ』が報じている。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、以前からMLB球団も注目する逸材だった。

それを裏付けるように、ニューヨーク・メッツで編成本部長を務めるデビッド・スターンズ氏が、来日して村上を視察している。

その注目度の高さから、当初は8年総額1億8000万ドル（約281億円）の契約を結ぶとの予想もあった。

しかし、実際にはポスティング期限間近まで動きはなく、最終的にホワイトソックスと短期契約を結んでいる。

これを受けて、同メディアは「マリナーズファンにとって、村上がシアトルに来ないことは、むしろ喜ばしいニュース」との見解を示している。

そもそもマリナーズは、本当に移籍先候補に含まれていたのだろうか？

同メディアによると「近年では、山本由伸、佐々木朗希の獲得にマリナーズが関心を示していると報じられた。

キム・ヘソン、鈴木誠也、大谷翔平とも関連付けられたことがある。

だが、噂にされながら、移籍話のいずれも実現していない。

マリナーズが本当にこれらの選手に強い関心を持っていたのかは疑わしい。

イチロー、岩隈久志といった日本人選手の成功例があるため、確かな情報源がなくとも、太平洋を越えてやってくる選手とマリナーズを結び付けて語るのが、メディアのお約束になっているのかもしれない。

マリナーズが最後に日本人フリーエージェント（FA）を獲得したのは2019年の菊池雄星まで遡る。

その契約は、球団が期待した形では成功しなかった。

そのため、今オフに村上の獲得候補としてマリナーズの名前が挙がった時点でも、信憑性には疑問が残っていた」という。

続けて「リーグ最下位クラスのチームの一つであるホワイトソックスと、2年総額3400万ドルが精一杯だったという事実は、多くを物語っている。

当初はロサンゼルス・ドジャースやボストン・レッドソックスといった、フロントが優秀な強豪球団と結び付けられ、9桁（1億ドル超）の大型契約を結び、即スターになると予想されていた。

それなのに、結果は最下位チームとの短期・低額契約。

もしドジャース、レッドソックス、あるいはマリナーズが本気で獲得を狙っていたなら、ホワイトソックスの提示額を上回ることは容易だったはずだ。

より現実的に考えれば、村上は当初の期待ほどの選手ではない、という評価に落ち着いたのだろう。

三振の多さという明確な課題があり、MLBの投球に対応できるかという懸念も根強い。

日本人スラッガーに賭けないというマリナーズの判断は正しかった。そう言える状況になっている」と伝えている。

なお、長期契約のオファーもあったようだが、あえて短期契約を選んだとの情報もある。

挑戦が始まったばかりの段階で酷評されているが、来季は周囲を見返すような活躍を期待したいところだ。

