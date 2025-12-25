チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、ブラジル代表FWエステヴァンと、U－21イングランド代表FWリアム・デラップの状態に言及した。24日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。

現在18歳のエステヴァンは欧州移籍1年目であることから、出場時間を管理するために過度に起用はされていないものの、今季ここまで公式戦21試合出場で5ゴール1アシストを記録するなど、すでにファンの心を掴む活躍を見せているなか、今月13日に行われたプレミアリーグ第16節のエヴァートン戦（◯2－0）で終盤に途中出場して以降は軽い筋肉系の問題で2試合を欠場していた。

また、現在22歳のデラップはハムストリングの負傷で約2カ月の離脱を余儀なくされる期間もありながら、ここまで公式戦11試合出場で1ゴールを記録していたが、今月6日に行われたプレミアリーグ第15節のボーンマス戦（△0－0）で肩を痛めて途中交代となって以降は再び離脱となっていた。

両者の状態に注目が集まっているなか、27日に行われるプレミアリーグ第18節のアストン・ヴィラ戦を前にマレスカ監督は「（エステヴァンは）戻ってきた。土曜日の試合には出場可能だ。リアム・デラップも土曜日の試合に出場できる」と両者が復帰したことを明かした。

なお、111年ぶりに公式戦10連勝を達成しているアストン・ヴィラとの対戦に向けてマレスカ監督は「彼らは素晴らしい成績を残している。今シーズンも、昨シーズンも、ウナイ（・エメリ監督）と一緒の時は素晴らしい仕事をしている。彼らは現在10連勝中だけど、土曜日の試合では勝てることを願っている」と意気込みを語った。