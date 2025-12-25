鹿児島県の西部、薩摩半島のほぼ中央に位置する日置市(ひおきし)は、日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜(ふきあげはま)と東シナ海に面するまち。妙円寺詣りや流鏑馬(やぶさめ)、薩摩焼や温泉などといった、いにしえの情緒と安らぎに満ちた貴重な資源を数多く有しています。

日置市ではふるさと納税の寄附金を6つの使途に充てており、今回はその中から「環境の保護及び整備に関する事業」の「生ごみ回収事業(塵芥処理事業費)」という取組について、紹介していきます。

日置市のふるさと納税寄附金の使い道「生ごみ回収事業(塵芥処理事業費)」について

日置市生ごみ再生堆肥を使用した「よかんどそだちの野菜」

・対象年度：令和6年度

・対象使途：環境の保護及び整備に関する事業

・対象事業：生ごみ回収事業(塵芥処理事業費)

・その事業に費やした総費用：3,313万円

・総費用のうち寄附金活用額：6,136万6,000円

ごみを焼却処理するために、多額の税金を投入し続けること、そこから排出される大量のCO2を、市民を巻き込んで減らすことはできないだろうかと取組をはじめた「生ごみ回収事業」。構想から17年目となり、現在は市民の生活に無くてはならない事業として定着しているそうです。

微生物の活動を利用し、生ごみを焼却することなく堆肥として再生利用することで、環境への負荷を大幅に軽減できることに加え、生ごみリサイクルという1つの取組により「農業の振興」や「雇用の創出」「食育」など良い波及効果が出ているとのだとか。

本事業の目的は以下です。

1) 化石燃料を使用せず、生ごみを回収し堆肥化することで、本来、焼却処理するごみを減量し、焼却費用の削減及び二酸化炭素の排出抑制を目的としています。

2) 日置市民が脱炭素社会の構築に向けて、共通の理解を示し目標達成のために一丸となって取組むことを目的としています。

3) 生ごみリサイクルは大きな目標を定めず、市民の皆様がストレスを感じることなく、ごみ処理及び環境行政への取組に対して理解と協力をいただくことを目的としています。

「生ごみ回収事業(塵芥処理事業費)」の実績

“最も身近で取り組みやすい事業”として市民から親しまれているそうで、現在まで約8,800tもの生ごみを焼却することなく堆肥として再生利用。台所から発生する廃食用油も生ごみと一緒に堆肥として再生することで、より良質な安定した堆肥に再生することを可能にしました。

また、本事業により年間2,000tを超えるCO2削減を安定して達成でき、化石燃料を使わないことも地球環境への負荷軽減の大きな効果につながります。

「市民が本事業を通してSDGsの取組を実感すること、形になって還元されることに最大の良さがあります」と担当者は語っていました。

市民からの声

「多くの市民の理解と協力を得て、取組みやすい環境アクションとして根付いた事業になっていると実感しています」と担当者は語ります。また、「24時間いつでも生ごみを出せるのがありがたい」「燃やせるごみの袋に生ごみが入らないので、ごみ袋の使用枚数の削減になっている」と市民の皆さんは話してくれました。

自治体からのメッセージ

地球温暖化問題を解決するため、日置市は市民と一丸となり「生ごみを焼却しない」という選択をしました。市民の皆様の多大なご協力により、この事業が成り立っていると断言できます。ご協力いただける企業様と共に情報を共有しながら、より良い地球環境を構築できたらと思いますので、全国の皆さまのご支援をお願いいたします。

日置市のふるさと納税返礼品について

自然体験ができるアウトドアパーク「フォレストアドベンチャー・吹上浜」の体験チケット、これからが旬の柑橘「薩摩不知火(しらぬい)」を紹介します。どちらも3カ月以内に登録された新着の返礼品です。

フォレストアドベンチャー・吹上浜＜トレックコース＞体験チケット(2名・90分)

・提供事業者：株式会社MORETZ(フォレストアドベンチャー・吹上浜)

・鹿児島県日置市吹上町中原1352-34

・内容量：2名分チケット(吹上浜 トレックコース 90分体験)

・寄附金額：2万7,000円

最長150mのジップスライド、7サイトに57アクティビティのトレックコースがある「フォレストアドベンチャー・吹上浜」の体験チケットです。時間内遊び放題なので気に入ったサイトを何度でも遊ぶことができます。最初は初級サイト、慣れたら上級サイトなど、自分の体力やレベルに合わせた難易度を選んで遊べるのもうれしいポイント!

《期間・数量限定》鹿児島県産! 薩摩不知火(3kg)

・提供事業者：有限会社フレッシュ吹上 黒川みかん農園

・鹿児島県日置市吹上町永吉14345

・内容量：薩摩不知火(3kg)

・寄附金額：1万4,500円

※先行予約受付中。2026年1月中旬～2月下旬までの間に発送

南国鹿児島の太陽をいっぱい浴びて、一つずつ丁寧に育てられた温室不知火です。ヘタがぽっこり膨らんだシルエットが特徴で、糖度が高く、果汁もたっぷりとジューシー。皮が薄く、手で剥いて食べることができます。

今回は鹿児島県日置市のふるさと納税寄附金の使い道「生ごみ回収事業(塵芥処理事業費)」と、新着の返礼品を紹介しました。生ごみや廃油を堆肥として再生することで、CO2の発生を削減し、地球環境への負担軽減につながるだけでなく、24時間いつでも生ごみを出せるなど市民にもうれしく、互いが協力し合って進めている事業でした。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者