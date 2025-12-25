昨季は阪神の桐敷拓馬が両リーグで唯一70試合に登板したが、今季はセ・リーグが阪神・及川雅貴の66試合、パ・リーグがソフトバンク・杉山一樹の65試合がリーグ最多登板だった。10年前の15年には70登板以上がセパ合わせて3人いたが、各球団“3連投なし”、“1週間に4登板以上なし”といったリリーフ陣の登板管理をする球団が増えており、70試合どころから60試合以上登板していない球団もある。ここでは、各球団最後のシーズン70試合登板を見ていきたい。

パ・リーグの6球団で、2020年代に70試合以上登板した投手は誰もおらず、昨年はリーグ最多登板が楽天・則本昂大の54試合登板と50登板台でリーグ最多登板という年も。そんなかで、セ・リーグの球団では24年の阪神、22年のDeNA、21年のヤクルトと3球団が20年代で70試合以上登板した投手がいる。

パ・リーグで最後に70試合以上登板したのが、19年にリーグ記録となる81試合に登板した西武・平井克典。パ・リーグの6球団は2010年代に70登板以上したリリーフを全チームが記録。一番70登板以上から遠ざかっているのが、意外にも広島。2011年に青木高広が76試合に登板したのを最後に70試合以上登板した投手はおらず、リーグ3連覇した16年が今村猛とジャクソンの67登板、17年が今村の68登板、18年が中崎翔太の68登板がチーム最多登板だった。

【各球団最後の70登板】

▼ 阪神

70 桐敷拓馬（2024年）

▼ DeNA

71 伊勢大夢（2022年）

70 エスコバー（2022年）

▼ 巨人

70 マシソン（2016年）

▼ 中日

72 福谷浩司（2014年）

▼ 広島

76 青木高広（2011年）

▼ ヤクルト

72 清水昇（2021年）

▼ ソフトバンク

72 加治屋蓮（2018年）

▼ 日本ハム

73 増井浩俊（2012年）

▼ オリックス

70 平野佳寿（2012年）

▼ 楽天

70 高梨雄平（2018年）

▼ 西武

81 平井克典（2019年）

▼ ロッテ

70 益田直也（2018年）