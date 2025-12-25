HYDE、オーストリアにてウィーンのオーケストラと共演する特別公演開催決定

HYDEが、「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の追加公演として、オーストリア・ウィーンにて、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演の開催を発表した。

ロックな歌と激しいライヴパフォーマンスで魅了する”動”のHYDEから一転、ファーストアルバム『ROENTGEN』の系譜を受け継ぐ”静”の世界観を表現した、2026年春発売予定のオリジナル・アルバム『JEKYLL』を引っ提げて開催される本オーケストラツアー。「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」は、2026年1月から4月にかけて国内12カ所を巡り、ツアーの追加公演として、5月25日（月）に音楽の都・ウィーンにて、ウィーンの選りすぐりのオーケストラメンバーを従えた特別公演が決定。日本人ロックアーティストとして、ウィーンのオーケストラとの公演は初となる。

さらに、2024年1月より2年間務めてきた『オーストリア観光大使』の任期を、1年間延長することも決定した。『オーストリア観光大使』としての活動期間中に開催される本公演は、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する歴史的なステージとなり、音楽を通してウィーン、そしてオーストリアの魅力を国内外へ発信する貴重な機会となる。

＜ライブ情報＞

HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien

2026年5月25日（月）

19時30分開演予定

Wiener Konzerthaus , Großer Saal / ウィーン・コンツェルトハウス 大ホール （オーストリア・ウィーン）

https://konzerthaus.at/de

[チケット販売]

2026年1月上旬〜販売開始予定

◆会場販売チケット情報

70〜115 EUR

※券種 （チケットカテゴリ） による

◆日本発着旅行ツアーを、2026年1月上旬～ファンクラブ会員先行で、専用受付サイトにて受付開始いたします。

詳細は、2026年1月上旬にファンクラブにてご案内いたします。

出発日：2026年5月22日（金）または23日（土）または24日（日）

旅行期間：3泊5日または3泊6日

発着空港：成田空港・羽田空港・関西空港

旅行代金：462,000円～518,000円

旅行代金に含まれるもの：宿泊代（朝食付・2名1室利用）、往復航空券（エコノミークラス）、現地空港からホテルまでの往復送迎、コンサート会場までの往復送迎、コンサートチケット（1階席確約）、参加者限定オリジナルグッズ

ご旅行代金に含まれないもの：燃油サーチャージ、空港諸税、1名1室利用追加代金、ホテルでの朝食以外の食事代、集合前と解散後の費用および個人的性質の費用、旅券取得費用、電話代、荷物超過料金任意の海外旅行保険料

添乗員の有無：添乗員は同行しません。現地ガイドにてご案内いたします。

問い合わせ先：株式会社JTBビジネスソリューション事業本部 第三事業部

イベント企画：株式会社VAMPROSE

後援：オーストリア大使館観光部

HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL 国内公演

2026年

1月17日（土）けんしん郡山文化センター （郡山市民文化センター） 大ホール

1月18日（日）東京エレクトロンホール宮城

1月20日（火）フェスティバルホール （大阪）

1月21日（水）フェスティバルホール （大阪）

1月23日（金）札幌文化芸術劇場 hitaru

1月25日（日）大宮ソニックシティ 大ホール

1月29日（木）東京ガーデンシアター （有明）

3月1日（日）レクザムホール （香川県県⺠ホール）

3月13日（金）広島上野学園ホール

3月14日（土）山口KDDI維新ホール

3月21日（土）愛知県芸術劇場 大ホール

3月22日（日）愛知県芸術劇場 大ホール

3月24日（火）福岡サンパレス

3月31日（火）ぴあアリーナMM

4月1日（水）ぴあアリーナMM

ツアー特設サイト https://www.hyde.com/pages/jekyll2026