ReoNa、故郷・奄美大島で初凱旋フリーライブ開催決定

ReoNaが2026年3月7日（土）、故郷である鹿児島県・奄美大島 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージにて初凱旋フリーライブ「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島”シマユイあまみ”」を開催することを発表した。

『ソードアート・オンライン』や『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』など数多くのアニメ・ゲーム作品の主題歌を担当する絶望系アニソンシンガーReoNa。12月23日（火）、故郷の奄美大島に急遽駆けつけ、あまみエフエム「ゆぶぃニングアワー」へ生出演。放送の中でこのライブを現地、奄美の人たちに開催することを発表した。ReoNaにとって奄美大島は出身地であり、特別な場所。

「ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島”シマユイあまみ”」と銘打たれた今回の凱旋フリーライブ、公演タイトルの「シマユイ」に含まれる「ゆい（結）」とは、島の言葉で「互いに助け合う」「集まり」を意味する文化的な言葉。そんな島の精神を感じてもらいたいというReoNaの想いが込められた公演となりそうだ。

また、12月25日発売のRolling Stone Japan vol.33にて、ReoNaの撮り下ろし写真とインタビューが掲載中。

■ReoNaコメント

この度、ふるさと奄美大島で初めてのライブ、”シマユイあまみ”を開催させていただくことが決まりました。

困っている人がいたら、手を差し伸べることを厭わない。

1人では難しいことでも、誰かとともになら成し遂げられるかもしれない。

そんな、シマに伝わる”結の精神”に私自身も寄り添われてきました。

シマの風とともに、奄美の海が見える場所からお届けするお歌たち、”一対一”。

あなたに、受け取っていただけますように。

今回会場となるのは、美しい海を臨む、奄美市笠利町にあるCamp & Music, Koyaの野外特設ステージ。現地にて撮影されたReoNaからのコメント動画が公式YouTubeにて公開中だ。動画の中でReoNaは、「お歌を紡いで歩んできた道のりの先でふるさと奄美にただいま」「島の風を浴びながらお届けするお歌たち『シマユイあまみ』あなたにぜひ受け取っていただけますように」と語っている。

＜ライブ情報＞

ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島”シマユイあまみ”

2026年3月7日（土）鹿児島県・奄美大島笠利町 Camp＆Music, Koya 野外特設ステージ

開場 16:00 /開演 17:30

料金：入場無料

※一部有料エリアあり

優先エリア： 6800円（税込）≪優先エリア限定色スタジアムクッション付≫

優先エリアをReoNa オフィシャルFC「ふあんくらぶ」にて先行抽選販売いたします。

受付期間：2025/12/23（火）19:00～2026/1/12（月・祝）23:59

受付URL：https://reonafc.com/shimayuiamami/

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ”HEART”

2025年12月27日（土）愛知県芸術劇場 大ホール（愛知）ファイナル公演、一般発売中

e+ https://eplus.jp/reona/

ローチケ https://l-tike.com/reona/

ぴあ https://w.pia.jp/t/reona/