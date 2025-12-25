マイクロマガジン社が発行する月刊Webコミック誌「コミックライドアイビー(ivy)」で連載中のライドコミックス『元悪役令嬢、巻き戻ったので王子様から逃走しようと思います！ 5』(漫画：宙百／原作：辺野夏子)を2025年12月25日に発売。新刊発売を記念した法人別店舗特典を公開した。

周りから「悪役令嬢」と呼ばれているルルフィーナは、王子に婚約破棄される舞踏会の前後1週間を【何度もループ】し続けていた。しかしある日、不思議な声に導かれ4歳まで時が巻き戻る。それは彼女の人生が狂い始めた運命の日、当日だった──。悪役令嬢と呼ばれた少女は幸せな人生を手にするため奔走する……！

■『元悪役令嬢、巻き戻ったので王子様から逃走しようと思います！ 5』

漫画：宙百／原作：辺野夏子

定価：792円(本体720円＋税10％)

発売日：2025年12月25日



【あらすじ】

16歳になったルルフィーナは、留学から帰国したドミニクとは会わずに学園生活を過ごしていた。

だんだんと“巻き戻り”のきっかけとなった夜会が近づく中、かつての恋敵アンジェリカ・バーンズと思わぬ形で接触することに――？

一筋縄ではいかない！

不器用な令嬢の人生やり直し劇第5巻！

最新刊発売を記念し、『元悪役令嬢、巻き戻ったので王子様から逃走しようと思います！5』購入者への各法人特典として下記特典が1点、数量限定でプレゼントされる。詳細は公式サイトにて。