文房具や衣料品から便利なキッチングッズまで、さまざまなものが格安でそろうDAISO。YouTubeでは、そんなDAISOの公式チャンネルによる鍋用のキッチングッズ紹介が注目を浴びています。

公式がガチで勧める、5つのキッチングッズとは……??

まず登場したのは、“まさに鍋グッズ!”という形の「レンジ鍋」。税込220円で、電子レンジで気軽に鍋料理を作れます。

内側に目盛りがついているので、計量カップが不要! フタの上に箸を置くこともでき、洗い物が少なく済むのも嬉しいところです。

続いて登場したのは、110円で買える「大根おろしニャン」。大根おろしを中に詰めるだけで、可愛いネコの形に……!?

きれいに作るコツは、耳までしっかり大根おろしを入れること。中に大根おろしを入れたら、あとは上から押さえて水を切ればキュートなネコの完成!!

よりネコらしくするために醤油で模様をつけたり、具材の上に置いて鍋をデコレーションするのもおすすめですよ。

続いての「つくねトング」は、つくねを簡単に作れる優れモノ。便利……と思ったら、なんとおむすびにも応用可能!

中が凹凸のあるエンボス加工になっているため具材がくっつきにくく、手で丸めるよりも素早くきれいな丸のつくねやおにぎりを作れます。

さらに、野菜を洗ったり、水切りをしたりするときに役立つ「水切りザル フタ付」(330円)や、たっぷりすくえて、汁を切りやすい「便利れんげ」(110円)も。れんげは深型になっているので、豆腐やもやしなど、通常のれんげではすくいづらいものもすくえます。

110円の「すべらないレンゲ」は、持ち手部分にストッパーがついており、すべり落ちない便利アイテム。5本入りで1本22円というコスパの良さも、さすがDAISO……!!

最後には、このチャンネルを4年間担当した人気アナウンサー・唐澤さんの卒業のお知らせも。現在は新MCが登場しているため、DAISOファンの人はぜひ、そのほかの動画もチェックしてみては？