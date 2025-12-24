大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。フレディ・フリーマン内野手にとっては喜びはもちろん、両親の母国であるカナダで優勝できたことへの感慨深さもあったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「フリーマンは両親を通じてカナダにルーツを持っている。そのため、彼は同国に強い親近感を抱いており、両親、特に亡き母をたたえる意味も込めて、これまでに2度同国の代表としてWBCに出場している。こうした理由から、彼はWSを戦うことを特に楽しんでいたとポッドキャスト番組で語った」と言及。

続けて、「優勝した瞬間は『両親の母国で勝ったんだ』なんて考えてはおらず、ただ、『勝った』という気持ちだけだった。でも後から振り返ると、天国の特等席で見てくれているはずの母が生まれ育った場所でWSを制することができた。父もスタンドにいて、母のことを私たちと同じくらい愛してくれている継母もいて、そして3人の子どもたちも全員来ていた。WS優勝を子どもたちが現地で見たのは初めてだった。勝ち方もそうだし、両親が育った国で制したという事実も含めて、本当に特別な出来事だった」という本人のコメントを伝えている。

今WSのフリーマンは第3戦でサヨナラ本塁打を放つなど活躍を見せたが、ゆかりが深いカナダで戦うこともモチベーションになっていたようだ。

