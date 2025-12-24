大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、今オフのフリーエージェント（FA）市場でカイル・タッカー外野手の獲得が噂されている。しかし、タッカーが望む契約条件や、他球団の動向により、争奪戦から撤退する可能性が出てきたようだ。米メディア『ニュース・ウィーク』のザック・プレスネル記者が言及した。

タッカーは今季開幕前にシカゴ・カブスが大型トレードで獲得したが、当初から長期の再契約は難しいと見られていた。その結果、FA市場に出た今オフは、資金力を持つ球団による争奪戦が繰り広げられている。

現時点で獲得が有力視されているのはドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、トロント・ブルージェイズの3球団だ。

ドジャースは長期契約に消極的だとされ、ヤンキースは多額の資金を投じないと見られているため、ブルージェイズが獲得の最有力候補だと言われている。

ドジャースに加入すれば大谷翔平選手らと豪華な打線を築けるだけに、プレスネル氏は「ドジャースは3～4年を超える長期契約を提示する意思がないようだ。タッカーは少なくとも8～9年、最大10年の契約を獲得する可能性が高い。このため、ドジャースが獲得する可能性はほぼ皆無だ」と言及した。

