乃木坂46賀喜遥香「楽しみにしていてください！」最新アルバムに収録された4期生楽曲に感激！「これまでとは違った感じ」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。12月18日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、2026年1月14日（水）にリリースされる5枚目のアルバム『My respect』について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「先日、5枚目のアルバム『My respect』完全生産限定盤を予約しました！ 特典映像で今年の全国ツアーの最終日（乃木坂46 真夏の全国ツアー2025 FINAL IN 明治神宮野球場 DAY4）が観られるので、すごくうれしいです。遥香先生のおかげで、今年の夏もすごく楽しかったです！ 遥香先生を見たり、乃木坂46の歌を聴くとすごく元気になります。寒い日が続いていますが、体調に気を付けて今年を駆け抜けてください！」（大分県 22歳）賀喜：2026年1月14日にリリースする乃木坂46の5枚目のアルバム『My respect』の予約受付が開始しています。さまざまなタイプがあるんですよ、説明が難しいくらい（笑）。3期生盤（完全生産限定盤、初回生産限定盤TYPE-Aに封入）、4期生盤（完全生産限定盤、初回生産限定盤TYPE-Bに封入）、5期生盤（完全生産限定盤、初回生産限定盤TYPE-Cに封入）っていうのもあって、その期別曲が全部まとまって入っているバージョン（完全生産限定盤）もあるんです。さらに、その3期曲、4期曲、5期曲には新曲も入っているんですよ！ 4期生も「Fake Doctor」という新曲をいただいきまして、"どんな曲だろう？"って思いますよね（笑）。これ……いいですよ～！ まだ何も言えないけど、楽しみにしていてください！4期生曲って、明るい曲や爽やかな曲がほとんどですけど、またちょっと違った感じになっているんじゃないかなって思いますし、全曲聴けるからいいんじゃないかなって思います。詳しくはオフィシャルサイトを見ていただけたら、どのタイプに何が入っているかなどが細かく載っているので、ぜひチェックしてみてください！