“創立100周年”を迎える老舗化学メーカー・クラレの「DX戦略」…重視する“4つの分野”とは？

笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00～20:30）。12月20日（土）の放送は、株式会社クラレ 執行役員 DX-IT本部長のスタンリー・フクヤマさんをお迎えして、企業DXの取り組み、デジタル活用による業務プロセスの改革について語ってくれました。

ブラジル・サンパウロ出身のスタンリー・フクヤマさんは、ブラジルの航空機製造会社を経て、2010年にクラレサウスアメリカとコンサルタント契約を締結。2012年からは同社のビジネス・ディベロップメント・ディレクターを務め、2021年に来日。その後、GDX（グローバル・デジタル・トランスフォーメーション）推進チームリーダーに就任し、GDX推進室長を経て、2023年に執行役員兼DX-IT本部長に就任しました。

◆海外市場をメインに化学品事業を展開

クラレは、2026年6月に創立100周年を迎える老舗のスペシャリティ化学メーカーです。世界で初めて合成繊維「ビニロン」の事業化に成功し、その原料となるポバール樹脂を基盤に、現在では液晶ディスプレイに欠かせない光学用ポバールフィルム、高いガスバリア性を誇り食品包装材などに使用されるEVOH樹脂「エバール」など、数多くの世界トップシェア製品を保有しています。

創業当初は合成繊維が中心でしたが、現在は化学品事業が売上の大半を占め、その売上の約8割は海外市場です。拠点は欧米やアジアを中心に32ヵ国・地域に広がり、社員約1万2,000人のうち約4割が海外で活躍しています。

◆クラレが提唱するビジネスビジョンとは？

近年はDXにも力を入れており、2022～2026年度の5ヵ年の中期経営計画「PASSION 2026」では、DXが中核戦略の1つに位置づけられています。フクヤマさんによると、海外では「DX」という言葉自体は一般的ではないものの、デジタルを活用して価値を生み出す考え方は以前から根付いていると説明します。そのうえで、クラレが掲げているのが「a digitally savvy company」というビジョンです。

そのなかで、フクヤマさんは聞き慣れない英単語「savvy」（意味：精通している）について、「“うまく使って価値を見出す”というような意味合いで、デジタルをうまく使って成果を出しましょうと。もう1つの狙いは、みんな慣れていない言葉なので『savvyって何？』って絶対に聞かれるんですよね（笑）。そのたびに「こういう意味ですよ」と説明することで、頭のなかに定着していくんです」と語ります。

◆デジタル領域で重要なのは“完璧”よりも“スピード感”

クラレのDXは「カスタマーエクスペリエンス（顧客体験）の改革」「業務プロセスの改革」「ビジネスモデルの改革」「研究開発・生産技術シミュレーション」という4つの重点分野を設定しています。この取り組みについて詳しく見ていきます。

顧客体験の改革では、ツールを導入すること自体を目的とするのではなく、「お客さまを理解するために、どのようなデータが必要なのか」を起点に取り組みを進めています。さらには、「将来のお客さまは人間だとは限りません。つまり、機械とのやり取りも想定しながら進めています」と話します。

続いて、業務プロセスの改革です。フクヤマさんは、日本の製造現場について「デミング（W. エドワーズ・デミング）さんの統計学を取り入れて、QCサークル（小集団での職場改善活動）をいろいろな形で回しているところが強みです」と言及。一方で、人事やITといった間接部門では、業務を測定・評価する仕組みが十分に整っていないと指摘します。そこでクラレでは、間接業務を“ビジネス”と捉え、製造現場で培われた統計的手法や品質管理の考え方を、業務プロセスにも応用しようとしています。

また、ビジネスモデルの改革では、IoT（Internet of Things：モノのインターネット）を活用した取り組みを進行中です。素材提供だけでなく、センサーを使って使用後の状態を把握し、回収や再利用まで担うことで、“後始末も任せてもらえるパートナー”になることを目指しています。こうした仕組みは、顧客体験の向上にも直結しています。

次回12月27日（土）の放送は、引き続きフクヤマさんをゲストに迎えてお届けします。クラレのDXにおける4つの重点分野の1つ「研究開発・生産技術シミュレーション」についてなど、貴重な話が聞けるかも!?

