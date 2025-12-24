お金が寄ってくる人とは、どのような人なのでしょうか？ 今回は、お金に愛される人について考えてみます。また、どのようなことを心がけていると、お金が寄ってくるのか、あわせて解説していきます。

◆お金を感謝して使っている

お金を使うとき、「こんなに高いの？」「お金がないのに」とムシャクシャしながら、支払いをすることはありませんか？ せっかく欲しいモノを手に入れるために使うお金なのに、ネガティブな思いをのせて支払っていては、運気は下がってしまいます。

基本的にお金持ちは、ネガティブな感情ではなく、感謝の気持ちを込めてお金を使うようにしています。

また、お札などは、時間の余裕があるときに新札に両替をしておくのもおすすめです。新札を持っている人は「お金持ち」という印象を与えるので、受け取ったお店側の人も、大切なお客様として認識してくれるようになりますよ。お店から良いサービスや情報提供を受けられる機会も増えるでしょう。

もちろん、お財布を整頓して、スッキリとした状態で持っていることも大切です。

◆生き金を使っている

「欲しくないけど、何となく買ってしまったモノがある」とか、「やることがなく、時間をつぶすためにカフェで過ごしている」という人もいるかもしれませんね。

これらのお金の使い方は散財でしかありません。欲しくないモノを買ったり、やりたくないことにお金を使っても「死に金」となってしまいます。

お金は自分の生きがいや、人の役に立つ、自分の将来にプラスになることに使うことが大事です。つまり、「生き金」を使うということです。自分のお金をきちんと生かすほど、新たなお金を呼び込んでくれます。

具体的には、被災地や赤十字などに募金をする、資格を取得するための学費や仕事で使うツールの購入などです。

それから、お金持ちの中には、困っている人のために寄附をする人が多いですよね。寄附というと、ある程度まとまったお金が必要、とイメージするかもしれませんが、金額は少額でよいのです。世のため・人のために使うことに意義があるのです。

お金を使うときは、そのお金が自分もしくは人の役に立つように意識するとよいでしょう。

◆自宅の水回りをキレイにしている

水回りと金運は、切っても切れない間柄。キッチン、お風呂、トイレなどの水回りが、キレイに整っていることが金運アップには必須といえます。

でも、どうして水回りなの？と思うかもしれませんね。

実は、水の「氣」は汚れやすかったり、ネガティブなエネルギーが溜まりやすくなったりします。そのため、水回りがキレイに整っていると、お金の流れもキレイになっていき、良い流れ、良い「氣」を呼び込むことができるようになるからなのです。

「まるでホテルみたい」な、ため息がでるような素敵な家で暮らしているセレブは多いです。そんなセレブは、さらに自宅をキレイに保つことで、金運そのものを保っているのです。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

