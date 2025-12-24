サンフレッチェ広島に所属するMF田中聡に海外移籍の可能性が浮上しているようだ。24日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。

田中の獲得に動いているのが、2.ブンデスリーガ（ドイツ2部リーグ）に所属するデュッセルドルフ。同クラブでは、その卓越したスカウト眼から“ダイヤモンド・アイ”の異名を持ち、かつて香川真司（現：セレッソ大阪）のドルトムント移籍や遠藤航（現：リヴァプール）や伊藤洋輝（現：バイエルン）のシュトゥットガルト移籍に関わったスヴェン・ミスリンタット氏が今月からスポーツ部門の取締役に就任した。

ミスリンタット氏は2.ブンデスリーガで16位に低迷している現状を打破するべく、今冬の補強に向けて積極的に動いているとのこと。田中には中盤に安定性をもたらすプレーメーカーとしての役割を期待している模様で、『ビルト』は「広島からデュッセルドルフへの移籍は間も無く実現する」と報じている。

田中は2002年8月13日生まれの現在23歳。湘南ベルマーレの下部組織出身で2020年7月に17歳でトップチームデビューを飾ると、ベルギーのコルトレイクへのレンタルを経て、今年1月に広島へ活躍の場を移した。今シーズンは公式戦42試合に出場し5ゴール3アシストをマーク。ミヒャエル・スキッベ体制最終年となったチームを最後尾から支え、J1リーグのベストイレブンにも選出された。

デュッセルドルフには現在リーズで活躍中の田中碧をはじめ、宇佐美貴史（現：ガンバ大阪）や原口元気（現：ベールスホット／ベルギー）らこれまで9名の日本人選手が在籍。現在も日本にルーツのあるアペルカンプ真大がプレーしている。