「冷静に考えると恥ずかしい（笑）」NiziU RIKU・AYAKA・MIIHIが照れながら「キュンセリフ」を解説

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。今回の放送では、ニューアルバム『New Emotion』に収録されているRIKU＆AYAKA＆MIIHIによるユニット曲「Fairy Magic」のキュートな歌詞に注目していきました。RIKU：今夜はRIKUと！MIIHI：MIIHIと！AYAKA：AYAKAの3人で授業を届けていきます！RIKU：昨日、一昨日とアルバム『New Emotion』に収録されたユニット曲についての授業でしたが、それも今日が最終日となっております。今夜は私たち3人のユニット曲「Fairy Magic」についてたくさん話していけたらと思うんですけど。これは、NiziU史上めちゃくちゃ可愛くて、ブリブリに振り切った楽曲になってるんです！感想もたくさん届いているので、早速MIIHI、よろしくお願いします！＜リスナーからのメッセージ 千葉県 19歳 女の子 あやあのさん＞ホールツアー32公演、本当にお疲れ様でした！私はありがたいことに2公演参戦させていただいたのですが、なかでもユニットの「Fairy Magic」が印象に残っています。RIKUちゃんが目の前に来てくれて、大量の魔法の粉をかけてくれたことが本当に嬉しくて、ずっと足が震えていたことを覚えています。それくらい幸せな瞬間でした。今はその魔法の粉をスマホに挟んでお守り代わりにして過ごしています！RIKU：嬉しい〜！ありがとう〜！AYAKA：嬉しいですね！MIIHI：あの粉を、スマホに挟んでくれている（笑）。RIKU：私たちが客席から登場するっていう、異例な登場だったんですけど、ホールでしか出来ひん感じやったと思うんですよね。AYAKA：あれさ、ホールの場内に軽く風が吹いていて、お客さんに投げたいのに自分に全部かかってしまうと（笑）。RIKU：分かる〜！でも、よかった。ほんまに。MIIHI：楽しかった。客降り（客席降り）もあんなに近くまで行けて楽しかったなって。RIKU：さっき魔法の粉っていう話もあったと思うんですけど、この曲のテーマは妖精となっております！私たち3人が妖精になって、恋に悩む人たちに魔法をかけるのがコンセプトになっております！ 作詞も私たち3人でしたんですけど、めっちゃスムーズやったよね……？AYAKA：単純なメッセージにしたいっていうのがあったからこそ、すぐ終わった。MIIHI：分かりやすいよね。RIKU：でもやっぱり思う。かっこいい曲の方が絶対に難しい。英語とかもあまり入ってないし、誰が聴いてもすぐ分かるような歌詞になっているから。MIIHI：ほぼ日本語で書いたよね。RIKU：お気に入りのパートとか「ここ私書いたんですけど、めっちゃ推しポイントです」とかありますか？MIIHI：MIIHIはあれかな？「ぷるるるるる……」。RIKU：みんなで、やったやつ。MIIHI：1回聴いたら絶対もう覚えない？RIKU：耳に残りやすいよな。MIIHI：発音が可愛くて、「ぷるるるるる……」になったんですけど、だから深い意味はそこまでないけど、好き。AYAKA：私は、「ビビディ・バビディ・ブー」かな？ 小さいときからずっと聞き慣れた言葉っていうか、すごい憧れの言葉ではあったので。RIKU：憧れの言葉やったん？（笑）。AYAKA：だって女の子って、プリンセスのアニメとか見るじゃん？ ずっと言ってみたかったんだよね……ってMIIHIが言っているんですけど（笑）。引用しつつも、自分たちの小さいときの夢が詰まっているんじゃないかなって。RIKU：「ビビディ・バビディ・ブー」は、ちょっとネタで入れたよな（笑）。AYAKA：しかも、使えるなんて思ってなかった（笑）。RIKU：私も「絶対あかん！」って言われるかなと思ったけど、「1回やってみよう」みたいな感じで入れたら採用されて。だから、遊び心も入っているかなと思いますね。RIKU：今、聴いていて思い出したことがあって。「君が好き」っていうパートなんですけど、これめっちゃ考えたよな？ この部分が、絶対キュンセリフみたいなパートやったから、「ここでうちら決めなあかんよな！」って言って、めっちゃいろいろ考えたやん。でも結局シンプルに「誰が聞いてもすぐキュンって出来るようなセリフがいいよね」ってなったんですけど。MIIHI：めっちゃ考えた（笑）。RIKU：「結局何が伝えたいの？」みたいなセリフもあったんですけど、最後やったら「大好きだ」って言ったりとか、ずっと大好きラブラブみたいな（笑）。AYAKA：愛全開（笑）。RIKU：キュンセリフを考えていたあの時間が、めっちゃ楽しかったなっていうのをすごい思い出しました。AYAKA：でも冷静に考えると、めっちゃ恥ずかしい（笑）。RIKU：ということで、3日間ユニット曲について解説してきたけど、生徒の皆さんはどうだったかな？ とびっきりクールな曲もあれば、めちゃくちゃ可愛い楽曲もあったりして、3グループそれぞれの魅力がたくさん伝わる曲になったんじゃないかなと思います！そして、NiziUのたくさんの一面が見えるアルバム『New Emotion』 も聴いてチェックしてみてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info