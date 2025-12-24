Aile The Shota、2nd Album『REAL POP 2』トラックリスト解禁

Aile The Shotaが、2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースする『REAL POP 2』のトラックリストと豪華プロデューサー陣を公開した。

今年3月から春夏秋冬の季節に沿ってリリースしてきた楽曲でプロデューサーを務めたTaka Perry、☆Taku Takahashi、蔦谷好位置、UTA、LOAR（INIMI）に加え、新たに収録される楽曲のプロデューサーとしてShin Sakiura、Sam is Ohm、Ryo LEFTY Miyata、 Alenoise、HIRORONを迎えることが発表された。

さらに、本アルバムの通常盤に、特典に応募できるシリアルコードが封入されることも明らかとなった。3月からアルバムを引っ提げ全国11都市を回る「Aile The Shota Oneman Tour 2026」の各会場でのミート＆グリートや、オンライントークショーなどの特典に加え、応募者全員がもらえる参加賞も用意されている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

2nd Album『REAL POP 2』

=収録曲=

1. 開花宣言 （Prod.Shin Sakiura）

2. SAKURA （Prod. Taka Perry）

3. ShyなBaby （Prod. Sam is Ohm）

4. ENOSHIMA ORANGE BLUE （Prod. Taka Perry）

5. 向日葵花火 （Prod. ☆Taku Takahashi）

6. レイドバック （Prod. Ryo LEFTY Miyata）

7. 月見想 （Prod. 蔦谷好位置）

8. Fantasize （Prod. Alenoise）

9.りんごじゅーす （Prod. HIRORON）

10.ハナユキ （Prod. UTA, LOAR）

11.キセキセツ （Prod. Taka Perry）

＜商品形態＞

【数量限定盤】CD+Blu-ray （3DISC）

・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257

・価格：￥13,000（税込み） / ￥11,819（税抜き）

・仕様：BOX + デジパック

・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック（ページ数未定）

【通常盤】CD Only

・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264

・価格：￥3,300（税込み） / ￥3,000（税抜き）

・仕様：紙ジャケ

・封入特典：シリアルコード付き

詳細：https://ailetheshota.tokyo/news/

＜ライブ情報＞

Aile The Shota Oneman Tour 2026

e+最速先行受付中（受付期間:2025/12/15（月）18:00～2025/12/31（水）23:59）

https://eplus.jp/sf/word/0000152237

2026年3月20日（金・祝）鹿児島 CAPARVO HALL

2026年3月21日（土）福岡 DRUM LOGOS

2026年3月28日（土）埼玉 HEAVENS ROCK熊谷 VJ-1

2026年4月4日（土）新潟 新潟LOTS

2026年4月19日（日）岡山 YEBISU YA PRO

2026年4月25日（土）石川 金沢RED SUN

2026年4月29日（水・祝）大阪 BIGCAT

2026年5月8日（金）宮城 仙台Rensa

2026年5月9日（土）北海道 札幌 PENNY LANE24

2026年5月23日（土）愛知 THE BOTTOM LINE

2026年5月28日（木）東京 Zepp DiverCity （TOKYO）

詳細　https://ailetheshota.tokyo/news/

HP：https://ailetheshota.tokyo/