「契約を遅らせる可能性がある」ドジャース、FA選手との再契約に進展なし…

メジャーリーグ 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、靭帯再建手術（トミー・ジョン手術）から復帰を目指すエバン・フィリップス投手との再契約の可能性が浮上した。現在はフリーエージェント（FA）となっており、フィリップスの去就には注目が集まっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のバレンティナ・マルティネス記者が言及した。

フィリップスは今夏にトミー・ジョン手術を受け、現在はリハビリの最中だ。復帰は見込まれているものの、その時期は依然として不透明で、この不確実性が11月にドジャースがフィリップスをノンテンダーとした理由の1つとされている。

[sp_ad]

それでも、ドジャースが完全に関係を断ったわけではない。アンドリュー・フリードマン編成本部長は、再契約の可能性について「エバンと代理人とは何度も話し合いを重ねてきた。手術明けという状況のため難しさはあるが、彼はこれまでの成功に大きく貢献してくれた選手だ。マウンドに戻れる段階になったら、再び話し合いを続けていくつもりだ」と明かした。

現時点では、ボストン・レッドソックスもフィリップスに関心を示している球団だとされている。しかし、復活後のパフォーマンスは未知数であり、どの球団にとってもリスクと隣り合わせの補強となる。

注目の集まるフィリップスの去就についてマルティネス氏は「ドジャースと1年契約を結び、次のオフシーズンにFA市場に戻ることを望んでいるようだ。彼は、健康状態が回復すると予想される7月まで、契約を遅らせる可能性がある」と言及した。

【関連記事】

【了】