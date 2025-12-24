「3連覇の可能性を加速させる」ドジャース、電撃トレード案が浮上した！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手やコディ・ベリンジャー外野手などが補強候補に挙げられている。両名は補強ポイントと目される外野の選手だが、その一方でジャズ・チザムJr.内野手も浮上しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

チザムJr.はニューヨーク・ヤンキースでプレーしている27歳で、今季は130試合、打率.242、31本塁打、80打点といった数字を残している左の強打者だ。

同メディアは「チザムJr.の魅力はその多才さだ。二塁、三塁、そして両翼を同等の能力で守れるため、ドジャースはロースター構成において比類のない柔軟性を得ることができる。彼を加えることで、近年なかなか実現できなかった優勝レベルのラインナップが実現する可能性がある」と主張しつつ、ドジャースがキム・ヘソン内野手、ザイール・ホープ外野手、ジャクソン・フェリス投手と引き換えにチザムJr.を得るトレード案を提案。

続けて、「このトレードは組織を空洞化させるものではなく、3連覇の可能性を加速させる動きだ。キムは事実上のサラリー調整要員であり、年俸を管理しつつ、すぐに使える価値も得るための手段となる。一方、ヤンキースにとっても魅力は大きい。彼らは性質の異なる価値を持つプロスペクトを3人手に入れることになる。若返りを進め、高い上積み余地のある人材を注入し、ロースター運用の柔軟性も確保できる」と主張している。

