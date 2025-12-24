今日の運勢は？ ★12月25日（木）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年12月25日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）12月25日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？感情や考えを言葉にしなくても伝わる、以心伝心が起こる日。その分、心の在り様がそのまま気持ちを映しますから、良い感情でいることです。言葉ではなく、穏やかな空気を大切にしてください。完成を目指すより、途中の工程を楽しんでみましょう。結果を急がず、今やっていることそのものを味わってください。今に意識を向けることで、創造性が上がり、満足のいく結果となるでしょう。距離感の調整がうまくいく日。近づきすぎず、離れすぎず、自分にとって心地よい位置を探してみて。無理に合わせないことで、かえって長く続く関係が築けます。落ち着いた関わり方が信頼を育てます。一度決めたことを見直す勇気が、良い結果を生みます。方向転換は失敗ではありません。状況に応じて修正できる柔軟さが、仕事の質を高めます。今日は戻ることで進む一日です。ひとりで没頭できる時間が、身体を整えてくれます。人と共有するためではなく、内側を満たすための行動を。ぼーっとするだけでもOK。心の雑音が消えると、次にやりたいことが自然に浮かび上がってきます。大きな決断は急がず、現状維持を選ぶのが賢明な一日です。動かないことも立派な判断です。決断を遅らせる決断が後に吉と出るでしょう。次に訪れるチャンスを確実に生かすための布石となるはずです。過去の発言を丁寧に補足することで、誤解が解けます。完璧な言葉でなくても構いません。誠意をもって向き合う姿勢によって、前よりも関係が一段と深い場所へと進むでしょう。お金を気持ちよく使うことが求められる一日。「なぜこれに使うのか」を自分に問いかけてみましょう。ポジティブな思い出に使ったお金は、後悔することもなく、安心と満足の感情が残ります。今日は「無意識の力み」に気づくと楽になります。肩やあごに力が入っていないか、ふと確認してみてください。力を抜くだけで呼吸が深くなり、思考も柔らかくなります。頑張らない選択が、体調を立て直す近道になる日です。自分のやり方を守るより、流れに合わせた調整が求められる日です。譲る場面では潔く任せたほうが、全体がスムーズに進みます。あなたの柔軟さは評価され、後に主導権を握る場面で生きてきます。今日は体を“甘やかす”くらいでちょうど良い日。無理に鍛えたり追い込んだりするより、休息を優先してください。心地よさを基準に選ぶことで、体は自然に回復していきます。回復は環境から始まります。相手の反応に一喜一憂しやすい日ですが、今日は自分の軸を保つことが大切です。相手の気分より、自分がどう在りたいかを意識してください。安定した態度が、結果的に相手の信頼を引き寄せます。なりたい自分に、かっこよいと思える自分に、今なりましょう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万件以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。