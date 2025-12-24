ワナダイズ来年4月に来日　スウェディッシュポップの人気バンド、ラブリーサマーちゃんと共演

ワナダイズ（The Wannadies）の来日ツアーが開催決定。2026年4月3日（金）大阪・梅田クラブクアトロ、4月7日（火）東京・渋谷クラブクアトロにて開催される。

ワナダイズは1987年にスウェーデンで結成されたギター・ポップ・バンド。ヒット曲「You & Me Song」などで知られ、日本でもカーディガンズと並んでスウェディッシュ・ポップ・ブームを牽引した。2009年に一度解散したが、その後再結成し、現在も活動を続けている。

オープニングアクトを務めるのはラブリーサマーちゃん。彼女は2022年、再結成したワナダイズのライブを観るために渡英しており、今回の来日ツアーの実現にも大きく関わっていることが、本人のX（旧Twitter）で明かされている。

-club WONDER Osaka 19th Anniversary-

THE WANNADIES JAPAN TOUR 2026

オープニングアクト：ラブリーサマーちゃん

2026年4月3日（金）梅田クラブクアトロ

2026年4月7日（火）渋谷クラブクアトロ

開場18時/開演19時

前売9,500円/当日10,000円（ドリンク代別）

チケット先行12/26〜1/5、一般1/10〜（ぴあ、ローチケ、e+）