FC町田ゼルビアは24日、「懲罰の件について」と題した声明を発表した。

町田は23日、黒田剛監督およびクラブに対してJリーグより懲罰が科されたことを報告。黒田監督による選手やスタッフ等への不適切な発言が懲罰対象となり、監督本人およびクラブに対してけん責処分が科されたことを明かした。

対象事案については「自らの意向に沿わない選手がいれば、造反者といった表現を用いて排除する意図を持った発言や、練習中に選手およびチームスタッフの前で特定のコーチに対して大声で怒鳴る行為、懇親会の場でのスタッフに対する暴言等の不適切な発言があった」と発表されており、これらの行為が日本サッカー協会（JFA）の指導者に関する規則やJFA懲罰規定に違反した模様だ。

町田は懲罰決定に際し「この度は、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、株主の皆様、後援会員の皆様、ホームタウンの関係者様、チームに関わる皆様、FC町田ゼルビアに関わる全ての皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と発表し、再発防止を徹底する旨を強調していた。

懲罰決定の発表から一夜明け、町田は改めてクラブ公式サイトに声明を掲載。不適切な暴言についてのけん責は「真摯に受け止め反省、改善してまいります」としつつ、パワハラについては認定されておらず、度を超えた誹謗中傷に対しては然るべき法的措置を取ることを強調した。声明全文は以下の通り。

「2025年12月23日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません。不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります。また、度を超えた誹謗中傷には、引き続き一切の証拠を保全すると同時に、随時開示請求を行っていき、然るべき法的措置を取って参りますので宜しくお願いします」