NPBエンタープライズは24日、2026年3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場する侍ジャパンは、大会期間中、限定デザインのユニホームを着用すると発表した。

大会限定デザインは、2025年11月に東京ドームで開催した「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国」で着用した通常デザインに、連覇に向けて頂点を目指すという意味を込めて、襟元と袖にゴールドのラインなどを加えた。



なお、大会限定デザインを着用するのは2026年3月1日の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM 東

京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」公式練習日から大会終了までの予定で、2026年 2月28日以前に行う予定の合宿（宮崎）や試合（宮崎、名古屋）での着用はない。

■レプリカユニホーム販売開始

2026 WORLD BASEBALL CLASSICTMに出場する侍ジャパン選手のレプリカユニホーム（大会限定デザ

イン）について、侍ジャパン公式ECサイト、WBCオフィシャルオンラインストアで1月上旬より数量限

定予約販売を開始する予定。今後、出場予定のリリースが出た選手から順次販売開始となる。

※販売スケジュールは変更する可能性あり。

【主な販売商品】 【販売価格（消費税込）】

・2026WBC 選手レプリカユニホーム（ホーム）※選手名入り 20,000 円

・2026WBC 選手レプリカユニホーム（ビジター）※選手名入り 20,000 円