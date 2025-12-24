大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、元所属選手であるコディ・ベリンジャー外野手（ニューヨーク・ヤンキースFA）の獲得に動くのではと噂されている。ここまで表立った動きは無い中、ニューヨーク・メッツも争奪戦に参戦するかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ドジャースは外野手を必要としており、元MVPのベリンジャーは有力な選択肢の一人だ。近年は長打力よりもコンタクト重視の打者になっているが、彼は運動能力が高く、理論上は複数のポジションにフィットできるだろう。近年はヤンキースでプレーしていたこともあり、彼は再契約する可能性もある。さらに、資金力のあるメッツも獲得に向けた強力な競争相手になりそうだ」と指摘。

続けて、「ジアスレチックのジム・ボウデン氏は、今後がどうなりそうかについて掘り下げた」としつつ、「最近はメッツがベリンジャー獲得へ向け勢いを増している。彼なら中堅と一塁の両方で守備力による失点を抑止するというデービッド・スターンズ編成本部長の方針に合致し、さらにピート・アロンソ内野手とブランドン・ニモ外野手を失った後でも、体面を保てる補強になるだろう」と記している。

大谷らを擁する強力打線はもちろん、守備面にとってもベリンジャーは大きな助けになるドジャースだが、3球団の争いになっている争奪戦は今後どのように展開になるのだろうか。

