横浜F・マリノスは24日、北海道コンサドーレ札幌からMF近藤友喜が完全移籍で加入することを発表した。

現在24歳の近藤は名古屋グランパスU－12、同U－15に所属した経歴を持ち、前橋育英高校、日本大学を経て、2023年に横浜FCに加入し、2024年から札幌でプレーしていた。2025シーズンは2025明治安田J2リーグで32試合に出場し、5得点を記録していた。

移籍が決定した近藤は横浜FMのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「このたび、横浜F・マリノスに加入させていただくことになりました、近藤友喜です。歴史あるこのクラブの一員になれることをうれしく思います。多くのことを吸収し、このクラブのために全力を尽くします。よろしくお願いします」

また、所属していた札幌のクラブ公式サイトでも以下のようにコメントしている。

「この度、横浜F・マリノスに移籍することになりました。多くの期待をしていただいたにも関わらずチームに貢献できなかったことで、サポーターの皆様にもどかしい思いをさせてしまったことを本当に申し訳なく思っています。ですが、どんな時も温かい声援を送ってくださるサポーターの皆さんは、本当に心強い存在でした。毎日のように『33番のユニフォームにサインお願いします！』と言っていただき、サッカー選手としてこれほど嬉しいことはありませんでした」

「また、サッカーに打ち込める環境を整えてくださったチーム運営に関わる方々には感謝しかありません。何不自由なくサッカーに集中できたのは、皆様の支えが合ってこそにほかなりません。北海道での出会いは一生の財産となりました。札幌で得たことを糧に人としてもサッカー選手としても成長出来るよう努力していきます。2年間本当にありがとうございました」