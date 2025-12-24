FC東京は24日、ファジアーノ岡山に育成型期限付き移籍していたMF佐藤龍之介の復帰を発表した。

佐藤は2006年10月16日生まれの現在19歳。ジュニアユース年代からFC東京の下部組織でプレーし、2023年3月に16歳でトップチームデビューを飾った。今シーズンは岡山へ育成型期限付き移籍で加入し、明治安田J1リーグで28試合出場6ゴール2アシストという成績を残すなど躍動。6月には日本代表に初招集され、FIFAワールドカップ26アジア最終予選のインドネシア戦で国際Aマッチ初出場を果たすと、J1のベストヤングプレーヤー賞にも輝いた。

FC東京復帰に際し、佐藤はクラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。

「FC東京に関わるすべてのみなさん、ただいま。ふたたび青赤のユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。この1シーズンは、これまでにない素晴らしい経験をして大きく成長することができたので、みなさんの前でその姿を見せられることを楽しみにしています」

「FC東京で活躍すること、タイトルを獲ることは僕の大きな目標です。そして試合に勝利してファン・サポーターの方と一緒に“シャー”で喜びを分かち合い、You’ll Never Walk Aloneを歌いたいです。強く、愛される選手をめざして戦います！ 応援よろしくお願いします！」

また、飛躍の一年を過ごした岡山に向けては次のように感謝を綴っている。

「このたびFC東京に復帰することになりました。1年間とは思えないほど、充実し、成長を感じる時間でした。このクラブに関わるすべての人の情熱や、常に謙虚でありながら1日1日の努力を怠らない姿勢に毎日のように刺激を受けながら過ごしていました。結果が出ない時も含め、どんな状況にも関わらず、声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんの存在が本当に大きな力になりました」

「岡山県のことを何も知らずにこの地に来ましたが、関わってくださった方々や街の雰囲気に触れ、今では心から大好きな場所になりました。このクラブでは計り知れないほどのことを得ることができすべて自分にとってかけがえのない財産です。ここで得たものをすべて自分の力に変えてこの先もギラギラと成長し続けます。そしてみなさんが誇りに思っていただける選手になれるよう頑張ります。本当にありがとうございました！！」