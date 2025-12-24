神奈川県・湘南エリアの中心に位置する茅ヶ崎市(ちがさきし)は、青い海と里山に抱かれた心地よいローカル感が魅力のビーチタウン。四大祭りとして親しまれている浜降祭(はまおりさい)・大岡越前祭・湘南祭・花火大会など、伝統的な祭事やイベントが多く開催されています。

今回は、そんな茅ヶ崎市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

個性的なお店がたくさん! 茅ヶ崎市の魅力について

海と緑に囲まれた穏やかな気候で、ゆったりと過ごせる茅ヶ崎市は、仕事の合間を縫ってサーフィンやランニング、ヨガをするなどワークライフバランスを充実させる人や、海辺の散策やペットの散歩といった茅ヶ崎らしいライフスタイルの中で生まれた交流を楽しむ人など、コンパクトなまち全体にスローでのんびりした雰囲気が流れています。

個性的なカフェや雑貨店などのお店が多いのも特徴。多くのアーティストや芸術家、映画監督を輩出しており、アートや音楽が自然に溶け込んでいるのも魅力の一つです。

また、都心へのアクセスも1時間程度と良く、電源使用ができる特急「湘南」も整備。通勤中の作業で効率化を図ることも可能なのだそう。

車の利便性も高く、茅ヶ崎から直接高速道路で各地へアクセスできます。温泉やレジャーなどに気軽に行けるのもうれしいポイントです。

そんな茅ヶ崎への移住は、都心へのアクセスを保ちつつ、子育てや地域とのつながりを大切にしたい人、特に子育て世代のファミリー層におすすめなのだそう。

支援制度について

茅ヶ崎市では、子育て、移住に支援制度が用意されています。

＜子育て＞

【妊婦のための支援給付】

妊婦支援給付金といった経済的支援のほか、妊娠届出時の面談を実施し、出産までの見通しが立てられるよう相談支援を行っております。出産後は、生後4カ月までの乳児のいる家庭を訪問し、お子様の健やかな成長と子育てを応援するとともに、育児の悩みや疲れなどに寄り添った支援を行うため、面談を実施しています。

＜移住＞

【オンライン移住相談】

茅ヶ崎暮らしに関する疑問や悩み一つ一つに丁寧にお答えします。茅ヶ崎の良いところ・悪いところ、包み隠さず何でもお話しします。

移住者の声

・まちの人たちが優しく、おおらかで、人と人の距離が近いのが魅力の一つです。大切なものを気づかせてくれる場所。

・ゆったりとスローな時間が流れていて、肩ひじを張らなくても良いと感じられるまち。人の温かさや寛容さを感じられます。

・近所の人や犬の散歩中になど、気さくに話しかけてくれ、適度な距離感を保ってくれる人が多い温かいまちです。

自治体からのメッセージ

海沿いの散歩道、個性的なカフェや雑貨店、地域の温かい人のつながり。茅ヶ崎には、日々の暮らしにちょっとした豊かさを感じられる魅力が詰まっています。ふるさと納税を通じて、皆さまもぜひ、茅ヶ崎の魅力を感じていただき、遊びに来てください。

茅ヶ崎市のふるさと納税返礼品について

湘南に残る唯一の蔵元がつくる「湘南ビール」、プレミアム／スペシャルティコーヒー専門店のオリジナルブレンド・ドリップバッグセットを紹介します。どちらも茅ヶ崎市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

【湘南唯一の蔵元】熊澤酒造の湘南ビール アソート6種セット(300ml×各1本)

・提供事業者：熊澤酒造株式会社

・内容量：ピルスナー、江ノ島ビール、大仏ビール、妻ビール(ゴールデンエール)、IPAアメリカンスタイル、HazyIPA 300ml 各1本

・寄附金額：1万4,000円

明治5年創業、湘南に残る唯一の蔵元「熊澤酒造」が1996年から醸造している「湘南ビール」です。厳選した原料と敷地内井戸から汲み上げた丹沢山系の伏流水を使用。ラベルデザインも人気のアソート6種セットで、自宅でのちょっと贅沢な家飲みはもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめなのだとか。

【CRUISE TOWN COFFEE ROASTERS】オリジナルブレンド・ドリップバッグ5種セット(12g×20袋)

・提供事業者：株式会社サウザリー

・内容量：オリジナルブレンド・ドリップバッグ5種セット 計20袋

・寄附金額：1万4,000円

プレミアム／スペシャルティコーヒー専門ロースター「CRUISE TOWN COFFEE ROASTERS」のオリジナルブレンドコーヒーを楽しめるセットです。すべてプレミアムもしくはスペシャルティコーヒーを使用。茅ヶ崎のライフスタイルをコーヒーで表現することを掲げている事業者で、各ドリップバッグ製品もこのコンセプトに基づいているのだそう。

今回は神奈川県茅ヶ崎市への移住の魅力と、返礼品を紹介しました。海と山に囲まれ、人と人のつながりが生まれやすくゆったりと温かい雰囲気が特徴のまち。カフェやパン屋、雑貨などの個性的なお店が多いので、巡ってお気に入りを探すのも楽しそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

