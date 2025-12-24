川崎フロンターレを退団することが決定していた元韓国代表GKチョン・ソンリョンの新天地が、福島ユナイテッドFCに決定した。24日、両クラブが発表している。

現在40歳のチョン・ソンリョンは韓国国内で複数クラブを渡り歩いた後、2016年から川崎Fでプレー。加入1年目からレギュラーとして活躍すると、公式戦通算364試合に出場し、クラブ初を含め4度のJ1リーグ優勝に貢献したほか、Jリーグカップや2度の天皇杯制覇を果たした。また、韓国代表としても通算68試合に出場した経歴を持っている。

そんなチョン・ソンリョンは昨季までは主力として起用され、リーグ戦29試合に出場していたが、長谷部茂利監督が就任した今季はGK山口瑠伊の加入もあって控えに回り、2025シーズンは2025明治安田J1リーグで4試合、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合の出場にとどまっていた。

すでに11月12日の時点で来季の契約は更新せず、2025シーズン限りで川崎Fを退団することが決定していたGKチョン・ソンリョンは来季から福島でプレーすることとなった。

加入が決定したGKチョン・ソンリョンは福島のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「⽇本で再び新たな挑戦ができること、福島ユナイテッドFC の⼀員として、みなさまと共に戦えることをとても楽しみにしています。また、寺⽥監督と再び⼀緒に戦えることを光栄に思います。私たちの夢はJ2昇格です。その夢を実現するために、全⼒を尽くし、ただその夢だけを⾒据えて⾛り続けます。⼼をひとつにして、必ず実現させましょう。熱い声援をよろしくお願いいたします」

また、所属していた川崎Fのクラブ公式サイトでも以下のようにコメントしている。

「このチームに初めて来た時から、家族のように温かく迎えてくれたクラブスタッフの皆さん、選手の皆さん、そしてサポーターの皆さん。すべての瞬間が、私にとって忘れることのできない幸せな思い出であり、貴重な経験でした。数多くの優勝やタイトルを経験し、さまざまな面で大きく成長することができました」

「これからも、ずっと応援しています。これは別れではなく、また必ず再会するための一歩だと思っています。また川崎に戻ってくる日があるかもしれません。私もこれからさらに努力しますので、これからもたくさんの応援をよろしくお願いします。愛する川崎フロンターレに関わるすべての皆様へ、あらためて心から感謝します。本当にありがとうございました。愛しています！！」