RB大宮アルディージャは24日、オーストラリア代表GKトム・グローバーが完全移籍加入することを発表した。

1997年12月24日生まれで現在28歳のグローバーは、身長197センチメートルのGK。トッテナム・ホットスパーの下部組織出身で、オーストラリアやスウェーデンのクラブでプレーした経歴を持ち、まだ出場機会はないものの、2023年6月から度々オーストラリア代表に招集されている。

2023年7月からはミドルズブラ（イングランド2部）に在籍していたが、2025年8月にカラバオ・カップで1試合に出場していたなか、同夏の移籍市場で同クラブを退団しており、半年間はフリーとなっていた。

誕生日に加入が決定したグローバーは大宮のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「新シーズンからこのチームに加入できることを、楽しみにしています。最初にRB大宮アルディージャのプロジェクトに参加する話をもらったとき、迷いはありませんでした。クラブのいるべき場所であるJ1昇格という目標達成のため、日々全力を尽くします。NACK5スタジアム大宮でプレーできること、そしてすばらしいファン・サポーターの皆さんにお会いできることを楽しみにしています」