マクラーレンF1とGMA T.50。究極の名車を間近で見て学ぶチャンス｜「Octane名車研究」参加者募集！

エンスージアスト心をくすぐる好評イベント「Octane 名車研究」。歴史に名を刻んだ名車を厳選し、間近で実車を眺めながらその車をとことん極めるべく、モータージャーナリストの西川 淳氏が、その車に直接かかわった人との対談セッションを通じて名車の魅力や物語に迫っていく。これまでにポルシェ911、トヨタ2000GT、フェラーリ・エンツォ フェラーリを取り上げてきた。

4回目の開催となる次回のテーマは「マクラーレンF1×GMA T.50」だ。ゲストスピーカーには、マクラーレンFIの日本市場への導入を当時サポートし、現在はゴードン・マレー・オートモーティブGMAのスーパーバイザーを務める安川 実氏が登場する。

マクラーレンF1（Photography: McLaren Automotive）

いずれもゴードン・マレーによる名車で、スーパーカー界の20世紀ナンバー1と21世紀現在のナンバー1ともいえる2台。そんな2台を同時に見て学べる貴重な機会となる。

西川氏も「F1対T.50。生き証人が語る2台の真実！スーパーカーファンなら人生最後のチャンスかも！必見です。世界でもなかなか見られません！」と太鼓判を押す。締め切りは1月5日。ぜひ奮ってご応募いただきたい。

GMA T.50（Photography: Gordon Murray Automotive）

Octane名車研究「マクラーレンF1×GMA T.50」編

日時：2026年 1月24日(土) 10:30～12:30（10:00～受付）

場所：千葉県富津市（詳しい住所は当選された方へご連絡します）

展示車両：マクラーレンF1、GMA T.50

主催：オクタン日本版

協賛・協力:ビーウィズ株式会社、Hitotsuyama Racing、有限会社ジュネコ

参加費：10,000円（税込）/1名

定員：15組30名程度（応募者多数の場合は抽選により決定）

応募締切：2026年1月5日(月) 正午

エントリーフォーム：https://forms.gle/TgWkLe9Gftq1gqAU6

・諸事情により展示車両は変更する場合もございます。あらかじめご了承のうえお申込みください

・応募者多数の場合は抽選により参加者を決定します

・当選の方へのご連絡はEメールにて1月12日(月)以降を予定しております

・参加費（10,000円/1名）は事前にお振込みをお願いします。振込先はご当選者様へのメールにてご案内します